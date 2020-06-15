Минздрав объяснил увеличение числа смертей от COVID-19 оговоркой

15.06.2020 | 10:13

В Минздраве Пензенской области уточнили количество смертельных исходов среди пациентов, заразившихся коронавирусом.

Как оказалось, руководитель ведомства Александр Никишин, выступавший с докладом в понедельник, 15 июня, оговорился: их не 37, а 31. Таким образом, новые данные соответствуют тем, которые ранее сообщал региональный оперативный штаб.

Министр уточнил, что у пациентов были различные сопутствующие заболевания.

«В отделении реанимации находятся 80 человек, 38 на искусственной вентиляции легких, из них 21 - с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», - пояснил Никишин.

По данным на 14 июня, в регионе 3 729 зараженных, 2 935 выздоровевших.