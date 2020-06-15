Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|10:34
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Общество

Минздрав объяснил увеличение числа смертей от COVID-19 оговоркой

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В Минздраве Пензенской области уточнили количество смертельных исходов среди пациентов, заразившихся коронавирусом.

Как оказалось, руководитель ведомства Александр Никишин, выступавший с докладом в понедельник, 15 июня, оговорился: их не 37, а 31. Таким образом, новые данные соответствуют тем, которые ранее сообщал региональный оперативный штаб.

Министр уточнил, что у пациентов были различные сопутствующие заболевания.

«В отделении реанимации находятся 80 человек, 38 на искусственной вентиляции легких, из них 21 - с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», - пояснил Никишин.

По данным на 14 июня, в регионе 3 729 зараженных, 2 935 выздоровевших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Оговорочка по Фрейду вышла.

Гость||

Министр не в курсе?

Гость||

Короче, опять на больничный.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

15 июня, оговорился: их не 37, а 31
6 человек воскресли!!! Слава Б-гу.

Гость||

Гость писал(a):

15 июня, оговорился: их не 37, а 31

6 человек воскресли!!! Слава Б-гу.

Народосбережение в действии?

Гость||

Слово не воробей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в регионе 3 729 зараженных, 2 935 выздоровевших.
болеют выздоравливают обычное дело. некоторым не повезло тут на удачу как здоровье будет.

Гость||

Гость писал(a):

15 июня, оговорился: их не 37, а 31

6 человек воскресли!!! Слава Б-гу.

Народосбережение в действии?

Животворящий А.Никишин. С такими деяниями и в лик святых припишут?

Гость||

Гость писал(a):

Оговорочка по Фрейду
Про Фрейда только дурачки говорят.

Гость||

Циферку не разглядел что-ли или отвык с докладами выступать? А на совещании все пропустили мимо ушей эту информацию? Никого не удивила такая разница? Должностное лицо на докладе у губернатора...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как оказалось, руководитель ведомства Александр Никишин, выступавший с докладом в понедельник, 15 июня, оговорился: их не 37, а 31. Таким образом, новые данные соответствуют тем, которые ранее сообщал региональный оперативный штаб.
Региональный оперативный штаб врет в угоду Белозерцеву.

Гость||

Гость писал(a):

Региональный оперативный штаб врет в угоду Белозерцеву.
Не договорились как врать?

Гость||

Старенький и слепенький?! Не пора ли заменить на более зоркого товарища?!

Гость||

Забрехались уже везде!

И этот,с моральным правом баллотироваться.

Имя: Гость
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