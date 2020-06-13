2 850 пензенцев вылечились от коронавирусной инфекции

13.06.2020 | 07:08

В пятницу, 12 июня, 27 жителей Пензенской области вернулись домой после лечения от новой коронавирусной инфекции. Свежие данные сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших 2 850», - написала она в личном телеграм-канале в ночь с 12 на 13 июня.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 3 535 случаев COVID-19. За минувшие сутки подтвердились 103: 102 в Пензе и 1 в Пензенском районе. Среди больных 25 детей.

Умерли за время пандемии 30 пациентов c коронавирусом - это 17 мужчин и 13 женщин. О кончине женщин 1938 и 1978 годов рождения стало известно также в ночь с 12 на 13 июня.