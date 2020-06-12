Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|12:27
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Общество

В Пензе снова антирекорд: на областной центр пришлось 102 случая

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Такого короткого списка муниципальных образований в сводке регионального оперативного штаба, как 12 июня, еще не было.

В перечне всего два пункта: Пенза - 102, Пензенский район - 1.

В День России в регионе зарегистрировали 103 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших стало равняться 3 535.

В последний раз в Пензе небывалое число подтвержденных диагнозов за сутки фиксировалось 10 июня: из 126 новых зараженных 84 - жители областного центра.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Т.е. в области всё хорошо!? Ага!

Гость||

В области заболевших нет? Не верю!

Гость||

Наверное тесты у городских делали, сельские еще несколько дней пролежат, узнаем после выходных как в районах подскочит

Гость||

Районам тесты давать перестали, вот и нет там заболевших.

Гость||

Это враги такие подсчеты делают? Ограничения

же снимают, вирус испугался и уходит!! Хватит нас пугать. Мы хотим на парад!

Гость||

В Москве только на Пензенские тесты время хватило. Область позже подтянется.

Гость||

103 случая!

Гость||

Гость писал(a):

Т.е. в области всё хорошо!? Ага!
Опять сплошная ложь?

Гость||

В Пензе снова антирекорд: на областной центр пришлось 102 случая)))измените название

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе снова антирекорд: на областной центр пришлось 102 случая)))измените название
Да, выглядит как перевод гугла с иностранного.

Имя: Гость
Комментарий:

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