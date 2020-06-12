В Пензе снова антирекорд: на областной центр пришлось 102 случая

12.06.2020 | 11:46

Такого короткого списка муниципальных образований в сводке регионального оперативного штаба, как 12 июня, еще не было.

В перечне всего два пункта: Пенза - 102, Пензенский район - 1.

В День России в регионе зарегистрировали 103 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших стало равняться 3 535.

В последний раз в Пензе небывалое число подтвержденных диагнозов за сутки фиксировалось 10 июня: из 126 новых зараженных 84 - жители областного центра.