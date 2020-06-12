Путин одобрил планы на ремонт приемного отделения облбольницы

12.06.2020 | 12:25

В четверг, 11 июня, губернатор Иван Белозерцев во время рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции, попросил главу государства о поддержке ряда инициатив.

В частности, он рассказал о том, что в период пандемии возникла острая необходимость в модернизации приемного отделения областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Изменения позволят более эффективно обеспечивать круглосуточную доступность диагностической базы, сократить поток непрофильных пациентов. Стоимость объекта (с учетом медоборудования) составила 277 миллионов рублей», - сообщил Иван Белозерцев.

Он попросил помочь с выделением средств на реализацию проекта из федерального бюджета.

Владимир Путин поинтересовался, проведена ли уже государственная экспертиза и, получив утвердительный ответ, заявил: «Хорошо, ладно. Соответствующее поручение будет дано Правительству России. С коллегами проработайте тогда в этом блоке».

Также Иван Белозерцев попросил о содействии в финансировании по федеральной программе строительства современной детской поликлиники в центре Пензы. Ориентировочная стоимость объекта - 630 млн рублей, сообщается на сайте kremlin.ru.