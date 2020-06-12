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Общество

Путин одобрил планы на ремонт приемного отделения облбольницы

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В четверг, 11 июня, губернатор Иван Белозерцев во время рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции, попросил главу государства о поддержке ряда инициатив.

В частности, он рассказал о том, что в период пандемии возникла острая необходимость в модернизации приемного отделения областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Изменения позволят более эффективно обеспечивать круглосуточную доступность диагностической базы, сократить поток непрофильных пациентов. Стоимость объекта (с учетом медоборудования) составила 277 миллионов рублей», - сообщил Иван Белозерцев.

Он попросил помочь с выделением средств на реализацию проекта из федерального бюджета.

Владимир Путин поинтересовался, проведена ли уже государственная экспертиза и, получив утвердительный ответ, заявил: «Хорошо, ладно. Соответствующее поручение будет дано Правительству России. С коллегами проработайте тогда в этом блоке».

Также Иван Белозерцев попросил о содействии в финансировании по федеральной программе строительства современной детской поликлиники в центре Пензы. Ориентировочная стоимость объекта - 630 млн рублей, сообщается на сайте kremlin.ru.

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Гость||

Не стыдно? Сам ничего не сделал для города прется на вьорые 4 года и просит, поосит..

Гость||

и бордюрами по кругу закатать)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Путин одобрил планы на ремонт приемного отделения облбольницы
Одна не справляется.

Гость||

Кроме детской, ещё и взрослую больницу нужно строить и в районах стационары восстанавливать нужно, иначе до беды не далеко!

Гость||

Обалдеть. Чтобы приемник больницы отремонтировать, помощь президента нужна. Не иначе, миллиард нужен.

Гость||

Ну хоть так,пусть хотя бы с помощью Путина будет построена,хоть что-то в нашей плачевной медицине,иначе вообще ничего не будет не отремонтировано,не построено.

Гость||

Дома ремонт хочу сделать. Одобрения у Путина просить надо

Гость||

Гость писал(a):

Дома ремонт хочу сделать.
Денег у тёщи попроси...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также Иван Белозерцев попросил о содействии в финансировании по федеральной программе строительства современной детской поликлиники в центре Пензы.
Сначала у возрослой поликлиники № 2 на улице Володарского, 34 отобрали в пользу спортсменов собственный корпус № 5 капитально отремонтированный в 2016 году и приспособленный для инвалидов. Теперь рядом с этим корпусом хотят построить на свободном клочке земли новое здание детской поликлиники. Возникает обоснованный вопрос о вменяемости тех людей что стоят за этими решениями. Для Пензы и поликлиники № 2 это будет катастрофа.

Гость||

Гость писал(a):

Не стыдно? Сам ничего не сделал для города прется на вьорые 4 года и просит, поосит..
...Потому что все деньги региона в виде налогов Москва всё себе гребет!А потом губер начинает крошки просить!Не один наш Ваня такой,так почти все губеры делают...

Гость||

Путин цирк будет достраивать?

Кораблики белые на рейд?

Интурист?

Гость||

Уж лучше крематорий вместо цирка

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сократить поток непрофильных пациентов.
Интересно, это как понимать надо?

Имя: Гость
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