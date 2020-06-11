Убийство в Тепличном: в прокуратуре рассказали о результатах проверки

11.06.2020 | 09:19

Представители пензенской прокуратуры обнародовали результаты проверки, проведенной после убийства 14-летней девочки в Тепличном.

«Установлено, что длительное время должностными лицами органов системы профилактики не проводилось обследование материально-бытовых условий многодетной семьи, не исследовался вопрос взаимоотношений родителей с детьми», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники органов соцзащиты и опеки, а также образовательных учреждений не взаимодействовали должным образом. Семью преждевременно сняли с учета в банке данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении.

«Кроме того, в ходе проверки установлено, что местность, где было обнаружено тело погибшей (заросший деревьями и кустарником участок за магазинами у конечной остановки общественного транспорта), является местом скопления лиц, ведущих аморальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем», - добавила Светлана Артамонова.

Однако органы полиции не принимали исчерпывающих мер по предотвращению преступлений в этом районе.

По итогам проверки главе администрации г. Пензы, председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, начальнику УМВД России по г. Пензе были внесены представления.

14-летняя девочка была убита 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал, хотя сам рассказал о том, что девочка якобы его оскорбила и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля.

Мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

По данным на 5 июня, предполагаемый убийца находился в одной из больниц областного центра, где его лечили от новой коронавирусной инфекции.