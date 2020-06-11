Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|10:28
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Общество

Убийство в Тепличном: в прокуратуре рассказали о результатах проверки

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Представители пензенской прокуратуры обнародовали результаты проверки, проведенной после убийства 14-летней девочки в Тепличном.

«Установлено, что длительное время должностными лицами органов системы профилактики не проводилось обследование материально-бытовых условий многодетной семьи, не исследовался вопрос взаимоотношений родителей с детьми», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники органов соцзащиты и опеки, а также образовательных учреждений не взаимодействовали должным образом. Семью преждевременно сняли с учета в банке данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении.

«Кроме того, в ходе проверки установлено, что местность, где было обнаружено тело погибшей (заросший деревьями и кустарником участок за магазинами у конечной остановки общественного транспорта), является местом скопления лиц, ведущих аморальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем», - добавила Светлана Артамонова.

Однако органы полиции не принимали исчерпывающих мер по предотвращению преступлений в этом районе.

По итогам проверки главе администрации г. Пензы, председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, начальнику УМВД России по г. Пензе были внесены представления.

14-летняя девочка была убита 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал, хотя сам рассказал о том, что девочка якобы его оскорбила и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля.

Мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

По данным на 5 июня, предполагаемый убийца находился в одной из больниц областного центра, где его лечили от новой коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Родители виноваты в смерти ребёнка?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что местность, является местом скопления лиц, ведущих аморальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем
У нас на Ударной тоже такая местность- повсеместность.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным на 5 июня, предполагаемый убийца находился в одной из больниц областного центра, где его лечили от новой коронавирусной инфекции.
Еще и в отдельной палате, наверное.

Гость||

Ой, так в Арбеково около проспект Строителей 27а,прям за пунктом полиции заросли, прям так и патрулируют. Никому, ничего не надо

Гость||

Гость писал(a):

Родители виноваты в смерти ребёнка?
Родители виноваты в отсутствии воспитания ребенка.

Какие меры будут приняты в отношении родителей?

Гость||

А чего же эти бурьяны,кусты не вырубают? Это надо работу работать,а под окнами ветеранов концерты петь это проще. Любит наш народ песни и пляски,все лучше чем чепыжники расчищать.А эти главы районов вместо представлений,лучше бы кусты вырубали,пользы больше чем скоморошничать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители пензенской прокуратуры
Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, заявил РИА Новости адвокат семьи Дмитрий Буянов.

Гость||

Полиция на участках делает видимость работы. А начальство это устраивает.

Гость||

У администраций соревнование -чей район сильнее запущен , того на повышение в городскую администрацию . Железнодорожный один сплошной чипыжник , вообще не занимались благоустройством . Алкашня,бомжи , попрошайки на каждом шагу . Что будут искать какую следующую семью обвинить в неумении воспитывать детей? Взрослому днём жутко одному идти , а у детей каникулы -что ждут когда у очередного маргинала башку снесет от наркоты-водки и он «обидеться на оскорбления»? Ноль работы в районе , даже минус ноль и добро пожаловать в отдельный кабинет на площадь Жукова

Гость||

penzainform.ru писал(a):

местность (заросший деревьями и кустарником участок за магазинами у конечной остановки общественного транспорта), является местом скопления лиц, ведущих аморальный образ жизни
Я там как раз чуть не забеременела.

Имя: Гость
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