В Пензе разыскивают причастных к смерти девочки в Тепличном

24.05.2020 | 11:46

В региональном управлении СК РФ подтвердили факт убийства 14-летней девочки, тело которой нашли в Тепличном в субботу, 23 мая.

Юная пензячка накануне ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день заявление о ее пропаже поступило в следственное управление.

«В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы», - рассказала Penzainform.ru старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают личность того, кто совершил злодеяние.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области при наличии информации об обстоятельствах убийства несовершеннолетней и лице, причастном к преступлению, сообщить в региональное следственное управление по телефону 8(8412)-36-17-02», - добавила Татьяна Махницкая.

Ранее горожане в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что девочка из неблагополучной семьи. Ее тело нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». По словам очевидца, подростка якобы изнасиловали. Позднее соседка семьи, потерявшей дочь, опровергла эту информацию, указав, что на трупе были следы удушения.