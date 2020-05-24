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Криминал

В Пензе разыскивают причастных к смерти девочки в Тепличном

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В региональном управлении СК РФ подтвердили факт убийства 14-летней девочки, тело которой нашли в Тепличном в субботу, 23 мая.

Юная пензячка накануне ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день заявление о ее пропаже поступило в следственное управление.

«В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы», - рассказала Penzainform.ru старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают личность того, кто совершил злодеяние.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области при наличии информации об обстоятельствах убийства несовершеннолетней и лице, причастном к преступлению, сообщить в региональное следственное управление по телефону 8(8412)-36-17-02», - добавила Татьяна Махницкая.

Ранее горожане в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что девочка из неблагополучной семьи. Ее тело нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». По словам очевидца, подростка якобы изнасиловали. Позднее соседка семьи, потерявшей дочь, опровергла эту информацию, указав, что на трупе были следы удушения.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Этого следовало ожидать! Сколько мы говорили, просили, бились, чтобы расчистили эти посадки! Там одни маргиналы собираются! Все заросло! А рядом тропинка, по которой дети идут во дворец единоборств. Сколько еще несчастий должно случиться, чтобы этими зарослями занялись?!

Гость||

Гость писал(a):

дети идут во дворец единоборств.
плохо готовят

Гость||

разыскивают причастных к смерти девочки - как минимум двоих а можа и больше?

Гость||

Не трогайте кустарники мы там справляем нужду,с уважением маршрутчики!

Гость||

Е..нутые маршрутчики,сыте в салоне! Моча лучшее средство от КОВИДА!

Гость||

Надо наших алкашей всех проверять они с ними часто тусили давно просил чтоб полиция пустили к нам патруль. Недождешься, у нас вечно то алкаши собираются то бомжи то малолетки неадекватные по ночам лазают вот вам и результат

Имя: Гость
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