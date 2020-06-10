Пензенского депутата возмутило исчезновение решеток ливневки

10.06.2020 | 16:02

В среду, 10 июня, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Иван Краснов поднял вопрос о ливневой канализации. Точнее, о ее отсутствии.

В качестве примера он привел улицу Карла Маркса. По словам народного избранника, во время ремонта проезжей части были ликвидированы решетки ливневки.

«Понятно, что новые сети ливневой канализации дорогостоящие, но почему старую ливневку мы просто убираем, вместо того чтобы прочистить?» - возмутился Иван Краснов.

Руководитель департамента ЖКХ Максим Иванкин сообщил, что все дороги, которые ремонтируются в последние годы по проекту «БКАД», предусматривают ливневую канализацию. По его словам, и старые сети тоже восстанавливаются.

«Улица Фрунзе всегда плыла. В прошлом году делали по БКД, больше ни одного затопления не было», - сообщил он.

В ответ Краснов с иронией предложил создать рабочую группу по поиску старых ливневок и еще раз указал Максиму Иванкину конкретные места исчезнувшей канализации - и наверху улицы Карла Маркса, и на ее пересечении с Кирова.

По словам депутата, из-за этого частный сектор, расположенный ниже, оказывается во время ливней затопленным.