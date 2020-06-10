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Общество

Пензенского депутата возмутило исчезновение решеток ливневки

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В среду, 10 июня, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Иван Краснов поднял вопрос о ливневой канализации. Точнее, о ее отсутствии.

В качестве примера он привел улицу Карла Маркса. По словам народного избранника, во время ремонта проезжей части были ликвидированы решетки ливневки.

«Понятно, что новые сети ливневой канализации дорогостоящие, но почему старую ливневку мы просто убираем, вместо того чтобы прочистить?» - возмутился Иван Краснов.

Руководитель департамента ЖКХ Максим Иванкин сообщил, что все дороги, которые ремонтируются в последние годы по проекту «БКАД», предусматривают ливневую канализацию. По его словам, и старые сети тоже восстанавливаются.

«Улица Фрунзе всегда плыла. В прошлом году делали по БКД, больше ни одного затопления не было», - сообщил он.

В ответ Краснов с иронией предложил создать рабочую группу по поиску старых ливневок и еще раз указал Максиму Иванкину конкретные места исчезнувшей канализации - и наверху улицы Карла Маркса, и на ее пересечении с Кирова.

По словам депутата, из-за этого частный сектор, расположенный ниже, оказывается во время ливней затопленным.

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Гость||

Краснов в мэры хочет, ливневки это тема Лузгина.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ответ Краснов с иронией предложил создать рабочую группу по поиску старых ливневок и еще раз указал Максиму Иванкину конкретные места исчезнувшей канализации - и наверху улицы Карла Маркса, и на ее пересечении с Кирова.
Юрист от Единой России пошёл против своих или чей то коттедж из своих ниже подтопило!? )))

Гость||

А больше его ничего не "возмущает"?

Все у нас хорошо??

Гость||

«Где канализация?»

Надо искать

Гость||

Никогда такого не было и вдруг опять

Гость||

А нас возмущает исчезновение бюджета.

Гость||

На Карла Маркса ,а фото на ул славы музыкальные решотки,когда машина по ним проезжает ини дилинькают

Гость||

Можно бордюры положить вместо ливневок,впринцепе так уже по всему городу и сделали

Гость||

|10.06.2020 16:37|

Можно бордюры положить вместо

Можно вообще положить большой болт на всё, и ничего не изменится. Вода останется мокрой, небо голубым. Смысла в депутата и др чиновниках нет.

Гость||

Решетки ливнёвки исчезли на тротуаре через плотину ТЭЦ-1.

Теперь там просто дыры, в которых ломают ноги пешеходы и разбиваются велосипедисты.

Имя: Гость
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