Территории на Барковке придумали название

15.09.2025 | 16:00

Территорию в Железнодорожном районе Пензы назовут Прибрежной. Соответствующее предложение депутаты гордумы одобрили на заседании в понедельник, 15 сентября, а окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Речь идет о микрорайоне Барковка, территории около Русеевского карьера.

По словам и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Дениса Косаурова, сейчас ведется постановка на государственный кадастровый учет расположенных на этой земле ранее учтенных участков. В 1994 году они были переданы физическим лицам в пожизненное наследуемое владение для строительства индивидуальных жилых домов.

Собственники домов обратились в управление с просьбой присвоить адреса их объектам недвижимости.

Однако это невозможно, пока не присвоено наименование элементу планировочной структуры.