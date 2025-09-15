Территории на Барковке придумали название

Территорию в Железнодорожном районе Пензы назовут Прибрежной. Соответствующее предложение депутаты гордумы одобрили на заседании в понедельник, 15 сентября, а окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.
Речь идет о микрорайоне Барковка, территории около Русеевского карьера.
По словам и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Дениса Косаурова, сейчас ведется постановка на государственный кадастровый учет расположенных на этой земле ранее учтенных участков. В 1994 году они были переданы физическим лицам в пожизненное наследуемое владение для строительства индивидуальных жилых домов.
Собственники домов обратились в управление с просьбой присвоить адреса их объектам недвижимости.
Однако это невозможно, пока не присвоено наименование элементу планировочной структуры.
