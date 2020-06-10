Пензенские депутаты заочно наградили руководителя МВД России

10.06.2020 | 10:33

Уроженец Сурского края министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев стал почетным гражданином Пензенской области. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской облacти» Колокольцеву Владимиру Александровичу», - говорится в постановлении Законодательного собрания.

Владимир Александрович Колокольцев родился 11 мая 1961 года в Нижнем Ломове. Службу в органах внутренних дел начал в 1982-м в отделе милиции по охране дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

За годы службы Владимир Колокольцев прошел путь от комвзвода отдельного батальона ППСМ до начальника ГУ МВД РФ по Москве. 21 мая 2012 года он был назначен главой Министерства внутренних дел РФ.

В 2015 году Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал полиции».

Владимир Александрович нередко бывает в Пензе. Он оказывает помощь пензенскому землячеству, ветеранам, патриотическому движению. В 2017 году он торжественно открыл новое здание регионального управления МВД. В феврале 2019-го он прибыл на празднование 80-летие Пензенской области и вручил награды коллегам.

«Горжусь, что родился и вырос на Пензенской земле. Всегда с благодарностью и теплотой вспоминаю свой родной край», - сказал министр внутренних дел на юбилее региона.

Решение о присвоении Владимиру Колокольцеву звания было принято единогласно. Сам главный полицейский страны на церемонии вручения регалий не присутствовал.

На этой же сессии депутаты присвоили звание «Почетный гражданин Пензенской области» руководителю Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ Валерию Капашину.