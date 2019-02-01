01.02.2019 | 19:07

В фойе киноконцертного зала «Пенза» собрались со всей России известные уроженцы Сурского края, государственные и общественные деятели, политики, бизнесмены, ученые, чтобы поздравить родную область с 80-летием. Всех их объединяет одно - любовь к своей малой Родине.

«Область стала известна не только в Советском Союзе - в России современной и далеко за рубежом, а люди остались те же: добрые и хорошие, открытые», - отметил летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

«Многое зависит от того, как расположено наше сердце. Поэтому мне очень хочется, чтобы те, кому нужна помощь и у кого есть возможность помочь, почаще встречались. И пусть Пенза будет таким добрым и ярким маяком в этом», - пожелала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Поздравляю свой родной край, свою любимую родину с таким замечательным праздником - с юбилеем. Желаю нашей Пензенской земле всего самого хорошего», - подчеркнул почетный гражданин Пензенской области Рашид Хайров.

В фойе развернулась выставка, посвященная истории Пензенской области, ее выдающимся представителям и достижениям. Были и по-настоящему уникальные экспонаты.

«В 2001 году праздновалось 200-летие восстановления Пензенской губернии, и от администрации Пензенской области в наши фонды поступили подарки, которые были сделаны в этот знаменательный юбилей. Один из самых замечательных подарков - это скипетр с изображением гербов Пензенской губернии и ее городов, гордость нашей фондовой коллекции», - рассказала заместитель директора Пензенского краеведческого музея Надежда Кныш.

Торжественная часть праздника «Мой дом. Мой край. Мой уголок России!» в честь 80-летия образования Пензенской области продолжилась на сцене.

«Горжусь, что родился и вырос на Пензенской земле. Всегда с благодарностью и теплотой вспоминаю свой родной край», - отметил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Юбилей региона мы встречаем с достойными результатами по ряду показателей в различных отраслях: в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве, в развитии малого и среднего бизнеса. Мы находимся на лидирующих позициях не только в Приволжском федеральном округе, но и в Российской Федерации», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Свой подарок для гостей праздника приготовили и работники культуры - концерт с участием лучших творческих коллективов Пензенской области.