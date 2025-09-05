Политика

Вадима Супикова поблагодарили за помощь семьям в трудной ситуации

Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Пензы направил благодарственное письмо председателю Законодательного собрания Вадиму Супикову.

Директор центра Екатерина Симагина выразила признательность спикеру регионального парламента за поддержку, предоставленную жителям, которые нуждаются в особом внимании.

«Уважаемый Вадим Николаевич, администрация комплексного центра соцобслуживания благодарит вас за оказанную ко Дню знаний благотворительную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Желаем Вам процветания, благополучия и успехов», - говорится в тексте письма.

В июле Вадим Супиков подчеркивал: помощь семьям перед учебным годом должна быть в приоритете, а оказание адресной помощи многодетным, малообеспеченным семьям является многолетней практикой.

Источник — фото областного Заксобра
