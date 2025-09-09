Вадима Супикова поблагодарили за проведение ремонта в подъездах

09.09.2025 | 13:02

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков помог пензенцам из многоквартирного дома на улице Бакунина организовать проведение досрочного капитального ремонта двух подъездов.

Ранее от лица жителей пятиэтажного дома к нему в общественной приемной обратилась горожанка Марина Сухова. Она рассказала, что в третьем и четвертом подъездах ремонт сделали еще в феврале 2024 года, а первый и второй продолжали остро нуждаться в нем.

Пензячка пожаловалась Вадиму Супикову на состояние внутренних помещений общего пользования и попросила поддержки.

В результате оперативно принятых мер в двух подъездах обновили стены и потолки, покрасили перила и навели порядок.

Пензенцы выразили благодарность своему депутату за содействие в решении проблемы.