01.02.2019 | 17:16

В пятницу, 1 февраля, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Пензу, где провел оперативное совещание с руководством регионального УМВД РФ.

На встрече глава ведомства призвал собравшихся более эффективно работать над профилактикой и раскрытием преступлений против собственности, а также активнее противодействовать уличной преступности и коррупции.

В конце совещания Владимир Колокольцев вручил ветеранам органов внутренних дел Пензенской области ведомственные награды.

«Среди награжденных - полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2016-2017 годах возглавлял УМВД России по городу Пензе. В 2014 году он стал известен на всю страну после того, как, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.