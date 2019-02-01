В пятницу, 1 февраля, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Пензу, где провел оперативное совещание с руководством регионального УМВД РФ.
На встрече глава ведомства призвал собравшихся более эффективно работать над профилактикой и раскрытием преступлений против собственности, а также активнее противодействовать уличной преступности и коррупции.
В конце совещания Владимир Колокольцев вручил ветеранам органов внутренних дел Пензенской области ведомственные награды.
«Среди награжденных - полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2016-2017 годах возглавлял УМВД России по городу Пензе. В 2014 году он стал известен на всю страну после того, как, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Так без него никак!