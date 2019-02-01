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Общество | Глава МВД России в Пензе вручил награды местным полицейским

01.02.2019|17:16
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В пятницу, 1 февраля, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Пензу, где провел оперативное совещание с руководством регионального УМВД РФ.

На встрече глава ведомства призвал собравшихся более эффективно работать над профилактикой и раскрытием преступлений против собственности, а также активнее противодействовать уличной преступности и коррупции.

В конце совещания Владимир Колокольцев вручил ветеранам органов внутренних дел Пензенской области ведомственные награды.

«Среди награжденных - полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2016-2017 годах возглавлял УМВД России по городу Пензе. В 2014 году он стал известен на всю страну после того, как, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник — фото мвд.рф
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Гость|01.02.2019 17:35|

Так без него никак!

Гость|01.02.2019 17:51|

Сотрудники УМВД России по Белгородской области разыскивают злоумышленников, похитивших крупную сумму денег у пенсионерки

Сегодня 14:00

«Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошеннических действий неизвестных лиц в отношении 70-летней женщины, которая перевела на счета злоумышленников около 43 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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