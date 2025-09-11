Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:59
Политика

Вадим Супиков снова провел прием граждан

В четверг, 11 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков провел очередной прием граждан. На нем также присутствовали начальники городских управлений, представители региональных министерств и сотрудники аппарата.

Вадим Супиков снова провел прием граждан

Председатель уличного комитета многоквартирных домов № 10 и 10в на улице Тарханова попросила отремонтировать покрытие на муниципальном участке у магазина «Скидкино» в микрорайоне «Маяк».

Аналогичное обращение, только по поводу территорий около домов № 132 и 132а на улице Бакунина, а также рядом с детским садом № 123, поступило от горожанки, проживающей в центре Пензы. Ей пояснили, что сезон дорожных работ завершается, поэтому благоустройство пешеходной зоны около многоэтажных домов возможно в 2026 году при включении их в одну из программ реконструкции внутриквартальных территорий.

Проезжую часть у детсада повредила во время ремонта коммуникаций ресурсоснабжающая организация, она и обязана восстановить покрытие. Соответствующие запросы будут направлены в компетентные органы.

Вадим Супиков снова провел прием граждан

Были и обращения, касающиеся сферы здравоохранения и культуры. Так, руководители хореографического ансамбля «Каблучок» рассказали о своей проблеме. Ансамбль базировался в ДК «Терновский», но здание, находящееся в частной собственности, признали аварийным. «Каблучку» предложили другие помещения на территории областного центра и села Засечного.

Председатель регионального парламента взял все поступившие вопросы на личный контроль.

Источник — фото областного Заксобра
