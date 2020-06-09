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Общество

В магазинах Заречного горожане толпятся в очередях

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В понедельник, 8 июня, в Заречном правоохранители, эпидемиологи, сотрудники управления гражданской защиты, МЧС и администрации проверили, как соблюдаются профилактические меры в магазинах города.

В рейд вышел и глава Заречного Олег Климанов. О его результатах он сообщил на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

«Проверка показала, что в основном сотрудники торговых объектов и покупатели соблюдают масочный режим. Не всегда соблюдается социальное дистанцирование в очереди в кассу», - отметил чиновник.

Он добавил, что забывших о необходимых мерах предосторожности будут привлекать к административной ответственности.

«Носить маску в магазинах и других общественных местах нужно обязательно. Необходимо соблюдать социальную дистанцию. Эти меры позволят снизить риски заражения и сдержать распространение болезни, позволят сохранить здоровье и жизнь», - напомнил зареченцам Олег Климанов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в городе составили 230 протоколов на забывших о самоизоляции горожан. Одному человеку грозит штраф за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Зараженный коронавирусом зареченец покинул свое жилище, проигнорировав необходимость находиться на карантине.

На 9 июня в городе подтвержден 151 диагноз «коронавирусная инфекция». По данным на 8-е число, в стационаре лечился 71 пациент, амбулаторно - 322.

Для пресечения дальнейшего распространения опасной инфекции улицы Заречного будут дезинфицировать несколько раз в неделю, добавили в администрации закрытого города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/oleg_klimanov
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Гость||

Опять Заречный!

Гость||

Глава Заречного Олег Климанов в очередях не толпится - ему всё привозят домой, и бесплатно.

Гость||

Отрадно, что лесные обитатели носят маски, но вот не все соблюдают дистанцию в очереди, норовят пролезть поближе, толпятся у кассы, мешают друг другу

Гость||

А вот на фото видно, что лесной обитатель в кепке вообще не надел маску

Гость||

ПЕНЗА ПРОВОДИТ "ГОЛЫЙ ПАРАД" 24 июня у памятника Победы.

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Гость||

Гость писал(a):

Опять Заречный
опять первый комментарий от Пёнзда-информ

Гость||

Гость писал(a):

Опять Заречный

опять первый комментарий от Пёнзда-информ

Опять культура заречнюков проявляется в полной мере.

Имя: Гость
Комментарий:

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