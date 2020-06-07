Двум сотням вышедших из самоизоляции зареченцев грозит наказание

07.06.2020 | 12:18

В Заречном правоохранители продолжают выявлять горожан, забывших о действии режима повышенной готовности.

Так, в настоящее время составлен один протокол по статье «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Эта мера воздействия применяется к тем горожанам, которые знают, что заражены коронавирусной инфекцией, но выходят из дома, нарушив постановление главного государственного санитарного врача о необходимости соблюдать режим изоляции», - поясняет портал «Город Z».

Теперь забывшему о необходимости оставаться дома зареченцу с коронавирусом грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

За нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», начавшей действовать с 1 апреля, правоохранители оформили почти 230 протоколов. Все материалы уже переданы в суд. Не последовавшие рекомендациям властей горожане могут расстаться с суммами от 1 000 до 30 000 рублей.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией в Заречном усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях, в организациях и торговых объектах. Также правоохранители бдительно следят за тем, чтобы горожане носили маски, соблюдали социальную дистанцию и не покидали без надобности свое жилище.