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Общество

Двум сотням вышедших из самоизоляции зареченцев грозит наказание

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В Заречном правоохранители продолжают выявлять горожан, забывших о действии режима повышенной готовности.

Так, в настоящее время составлен один протокол по статье «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Эта мера воздействия применяется к тем горожанам, которые знают, что заражены коронавирусной инфекцией, но выходят из дома, нарушив постановление главного государственного санитарного врача о необходимости соблюдать режим изоляции», - поясняет портал «Город Z».

Теперь забывшему о необходимости оставаться дома зареченцу с коронавирусом грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

За нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», начавшей действовать с 1 апреля, правоохранители оформили почти 230 протоколов. Все материалы уже переданы в суд. Не последовавшие рекомендациям властей горожане могут расстаться с суммами от 1 000 до 30 000 рублей.

В связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией в Заречном усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях, в организациях и торговых объектах. Также правоохранители бдительно следят за тем, чтобы горожане носили маски, соблюдали социальную дистанцию и не покидали без надобности свое жилище.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

с 1 апреля, правоохранители оформили почти 230 протоколов.
)

Гость||

Лосей тоже посчитали?

Гость||

ОПЯТЬ Заречный!? Как ранее неоднократно цитировались, что жители заповедника умышленно нарушают режим самоизоляции,зная,что болен наверное с целью заражения других лесных обитателей нарушает закон,ну как? Себя эти неодекват ные считают себя эталоном культуры, вежливости ,добродушия и т.д. однако нарушают исповедь * не убий ближнего* нет им законы приличия не писаны. Как можно было съжечь человека ветерана ВОВ? Такое действие мой мозг не хочет понимать, а это вирусный если не дебил,то зачем других заражать? ЗАВАРИТЬ немедленно ворота двойным швом.!!!

Гость||

В Конституции РФ про самоизоляцию ничего не написано.

Основной закон содержит упоминание о чрезвычайном положении.

Статья 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Статья 56 Конституции РФ в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан ... могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

Гость||

12.49, так это нам вас благодарить за то, что Конституцию меняют!

Имя: Гость
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