Стены пензенских зданий украсили рисунки в благодарность медикам

09.06.2020 | 15:05

Пензенские художники украсили стены зданий в областном центре рисунками в благодарность медицинским работникам.

Кроме того, они изобразили и ученых, волонтеров, соцработников - всех тех, кто в период эпидемии коронавируса занимается спасением людей и берет на себя заботу об их нуждах.

Свои рисунки художники сделали в рамках фестиваля уличного искусства. Всего в Пензе появилось три подобных арт-объекта. Яркие изображения появились на фасадах центрального теплового пункта на улице Кронштадтской, 1а, здания администрации парка имени В. Г. Белинского, а также теплового пункта на улице Лермонтова, 39.

Ранее сотрудники больницы имени Н. Н. Бурденко поделились подробностями о своей нелегкой работе в красной зоне.

«За рабочие сутки медицинские сотрудники заходят в инфекционные отделения красной зоны трижды и два раза в сутки выходят в чистую зону - покушать, попить (очень мучает жажда от того, что защитные костюмы воздух не пропускают). И еще: в красной зоне снимать, надевать и поправлять ничего нельзя», - рассказал представитель медучреждения.

Кроме того, врачи рискуют собственным здоровьем и жизнью, спасая других. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 8 июня, доля медиков среди заразившихся коронавирусом составляет 18%.

В регионе зафиксировано несколько смертей сотрудников лечебных учреждений, скончавшихся от коронавирусной пневмонии. Так, жертвами новой инфекции стали 50-летняя медсестра больницы имени Н. Н. Бурденко и ее сверстница, работавшая врачом скорой в Пензе.