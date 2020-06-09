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Общество

Стены пензенских зданий украсили рисунки в благодарность медикам

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Пензенские художники украсили стены зданий в областном центре рисунками в благодарность медицинским работникам.

Кроме того, они изобразили и ученых, волонтеров, соцработников - всех тех, кто в период эпидемии коронавируса занимается спасением людей и берет на себя заботу об их нуждах.

Свои рисунки художники сделали в рамках фестиваля уличного искусства. Всего в Пензе появилось три подобных арт-объекта. Яркие изображения появились на фасадах центрального теплового пункта на улице Кронштадтской, 1а, здания администрации парка имени В. Г. Белинского, а также теплового пункта на улице Лермонтова, 39.

Ранее сотрудники больницы имени Н. Н. Бурденко поделились подробностями о своей нелегкой работе в красной зоне.

«За рабочие сутки медицинские сотрудники заходят в инфекционные отделения красной зоны трижды и два раза в сутки выходят в чистую зону - покушать, попить (очень мучает жажда от того, что защитные костюмы воздух не пропускают). И еще: в красной зоне снимать, надевать и поправлять ничего нельзя», - рассказал представитель медучреждения.

Кроме того, врачи рискуют собственным здоровьем и жизнью, спасая других. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 8 июня, доля медиков среди заразившихся коронавирусом составляет 18%.

В регионе зафиксировано несколько смертей сотрудников лечебных учреждений, скончавшихся от коронавирусной пневмонии. Так, жертвами новой инфекции стали 50-летняя медсестра больницы имени Н. Н. Бурденко и ее сверстница, работавшая врачом скорой в Пензе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, врачи рискуют собственным здоровьем и жизнью, спасая других.
Они на это учились и получают за это деньги.Не надо в лик святых возводить людей выполняющих свои обязанности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ензенские художники украсили стены зданий в областном центре рисунками в благодарность медицинским работникам
Подсчитана разница в количестве родившихся и умерших пензенцев

Гость||

""Они на это учились и получают за это деньги.Не надо в лик святых возводить людей выполняющих свои обязанности.""Написано же было в знак благодарности.в Англии например дети в знак благодарности медикам разрисовывают камешки и выкладывают их по краю дорог.А когда человек болеет , да ещё тяжело- врач на самом деле для него станет святым , надеждой..

Гость||

Гость писал(a):

Написано же было в знак благодарности.
не,написано было так:

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, врачи рискуют собственным здоровьем и жизнью, спасая других.

Гость||

Гость писал(a):

не,написано было так:

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, врачи рискуют собственным здоровьем и жизнью, спасая других.

А что не так?

Гость||

Да врачи не люди. Только они всем обязаны, и деньги ж за свою работу получают.они ж в врачи, они бесплатно должны работать. Тольку врачей ж нет семей и здоровье у них хоть отбавляй.раньше уважение было к врачам, а сейчас вы сами ведете себя как свиньи и хотите хорошего к себе обращения. Сидите дома по норкам своим, а врачи впахивают,так вы ж еще и гадости пишите.

Имя: Гость
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