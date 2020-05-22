Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|16:19
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Общество

У работающих в «красной зоне» пензенских медиков всего два перерыва

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В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко подробно рассказали о рабочих сутках медиков, которые оказывают помощь коронавирусным больным. Информация появилась на странице медучреждения соцсети Instagram.

Представитель больницы ответил на комментарий подписчицы о том, как трудно врачам находиться в защитных костюмах.

«За рабочие сутки медицинские сотрудники заходят в инфекционные отделения «красной зоны» трижды и два раза в сутки выходят в чистую зону - покушать, попить (очень мучает жажда от того, что защитные костюмы воздух не пропускают). И еще: в «красной зоне» снимать, надевать и поправлять ничего нельзя», - написал представитель.

Как известно, чтобы выйти за пределы «красной зоны», медику необходимо снять защитный комбинезон, затем, по возвращении туда, вновь надеть. Действия отнимают как минимум 40 минут.

Сотрудника, отошедшего утолить жажду, отделение теряет в общей сложности приблизительно на час. Между тем в ряде случаев дорога каждая секунда, промедление может стоить кому-то жизни. Поэтому у сотрудников больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, ограничено количество перерывов.

21 мая и. о. министра здравоохранения области Оксана Чижова рассказала о картине течения коронавирусной инфекции у жителей региона.

По ее словам, у 16% пациентов инфекция проявляется бессимптомно. 80% зараженных переносят вирус в легкой или средней степени тяжести. У оставшейся части пациентов - тяжелое течение болезни.

18 мая на странице областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко в соцсети Instagram сообщалось, что в медучреждении лечатся 755 инфекционных пациентов. Из них в реанимации находятся 62 человека, подключены к ИВЛ - 49, получают кислород - 191.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы ни Китай, у нас вирус не исчезнет, у нас банально дистанцию никто не соблюдает, маски не носят.

Гость||

Гость писал(a):

Мы ни Китай, у нас вирус не исчезнет,
А с чего ты взял, что вирус исчез в Китае?

Гость||

В Китае города по 30 млн населения, а у нас 500 тыс, и то организовать себя не могут. То правитель виноват, то масок нет, то права нарушают.

Имя: Гость
Комментарий:

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