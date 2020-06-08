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Общество

Пензенский оперштаб сообщил о 16 зараженных из других регионов

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В Пензенской области во время пандемии коронавируса опасную инфекцию выявили как минимум у 16 жителей других регионов. Речь идет о периоде с 28 апреля, когда оперативный штаб впервые обнародовал географию заражения, по 8 июня.

В пензенских лабораториях COVID-19 зарегистрировали у 4 представителей Московской области, 3 москвичей, 2 саратовчан, 1 жителя Ульяновской области, 1 - Сахалинской, 1 - Липецкой, 1 - Челябинской, 1 - Самарской, а также 1 гостя из Республики Мордовии и 1 - из Краснодарского края.

Общее число зафиксированных в Пензенской области случаев заражения коронавирусом на 8 июня составляет 3 053, выздоровевших - 2 433, умерших - 26.

21 мая губернатор Иван Белозерцев заявил, что полностью проконтролировать соблюдение карантина приезжими невозможно.

Тогда он обратился к пензенцам с убедительной просьбой звонить в управление Роспотребнадзора по области на горячую линию или извещать главу муниципального образования, если им известны случаи, когда приезжие из других регионов пренебрегают необходимым двухнедельным карантином.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

21 мая губернатор Иван Белозерцев заявил, что полностью проконтролировать соблюдение карантина приезжими невозможно
penzainform.ru писал(a):
21 мая губернатор Иван Белозерцев заявил, что полностью проконтролировать соблюдение карантина приезжими невозможно
Сам тока приехал и чего, дома сидеть, я же элита!

Гость||

в Москве ЗАВТРА самоизоляцию отменяют.

Значит и к нам скоро придет новая методичка, и к концу недели и у нас весь этот бред отменят!

Гость||

всем стучать, незамедлительно!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

21 мая губернатор Иван Белозерцев заявил, что полностью проконтролировать соблюдение карантина приезжими невозможно.
Да ладно! А зачем тогда с помпой в Леонидовке обсерватор открывали?

Гость||

Ну че, все, Московия открывается, проект "коронавирус" закрывается, командно-штабные учения по изоляции населения Земли прошли успешно.

Гость||

Наши им ещё привезут.

Имя: Гость
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