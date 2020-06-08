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Общество

Палаты в больницах обеспечат водой и обеззараживателями воздуха

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о нескольких проблемах медицинских учреждений, в которых оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Разговор об этом зашел во время оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве утром в понедельник, 8 июня.

«И в областной больнице Бурденко (я знаю точно), да и в других не во всех палатах проведена вода. Должна быть холодная и горячая, должны быть раковины. Давайте поручение главным врачам, пусть готовят проектно-сметную документацию, этой работой надо заниматься: приводить в порядок санузлы, создавать нормальные человеческие условия для людей», - поручил глава региона.

Кроме того, он отметил, что не во всех палатах с коронавирусными больными есть специальные обеззараживатели воздуха.

«Они должны быть. В торговой сети они есть. Нужно их поставить», - поручил Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Должна быть холодная и горячая, должны быть раковины. Давайте поручение главным врачам, пусть готовят проектно-сметную документацию, этой работой надо заниматься: приводить в порядок санузлы, создавать нормальные человеческие условия для людей», - поручил глава региона.
Это палата или сарай без умывальника?

Гость||

Боже мой, еще и воды в палатах нет!

И не кварцуют что ли?

И опомнились спустя 3 месяца?

Имя: Гость
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