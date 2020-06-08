Палаты в больницах обеспечат водой и обеззараживателями воздуха

08.06.2020 | 09:51

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о нескольких проблемах медицинских учреждений, в которых оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Разговор об этом зашел во время оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве утром в понедельник, 8 июня.

«И в областной больнице Бурденко (я знаю точно), да и в других не во всех палатах проведена вода. Должна быть холодная и горячая, должны быть раковины. Давайте поручение главным врачам, пусть готовят проектно-сметную документацию, этой работой надо заниматься: приводить в порядок санузлы, создавать нормальные человеческие условия для людей», - поручил глава региона.

Кроме того, он отметил, что не во всех палатах с коронавирусными больными есть специальные обеззараживатели воздуха.

«Они должны быть. В торговой сети они есть. Нужно их поставить», - поручил Белозерцев.