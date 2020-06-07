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Общество

Пензенцам рассказали о вещах, необходимых при госпитализации

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В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко напомнили, какие вещи необходимо взять с собой при госпитализации. Информация появилась на странице медучреждения в социальной сети Instagram.

В первую очередь пациенту необходимо положить в сумку паспорт, страховой полис и СНИЛС. С себя следует снять все ценные вещи и бижутерию: кольца, серьги, цепочку, браслеты, пирсинг.

Также медики порекомендовали взять в больницу минимальную денежную сумму или банковскую карту. Если госпитализируют пожилого горожанина, то родным нужно дать ему с собой простой кнопочный телефон.

Кроме того, в сумку посоветовали положить тапочки, нижнее белье, гигиенические принадлежности, зарядку и бутылку с водой.

«Желаем вам быть здоровыми и соблюдать режим самосохранения, чтобы все скорее могли вернуться к прежней жизни, выиграв войну с инфекцией», - добавили в заключение сотрудники областной больницы.

В настоящее время в лечебное учреждение госпитализируют пациентов с тяжелыми формами коронавируса и пневмонии. По данным на воскресенье, 31 мая, из 546 больных 50 находились в реанимации, 41 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, 243 дополнительно обеспечивались кислородом.

7 июня стало известно, что в регионе зафиксировали 98 случаев заражения коронавирусом. Общее число подхвативших инфекцию приблизилось к 3 000 и стало равняться 2 943.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Поясните, плиз, наличие денежной суммы и карты у госпитализируемого.

Гость||

50руб хватит? Минимальная сумма

Гость||

Может, деньги нужны, чтобы воду питьевую купить.

Гость||

Гость писал(a):

Может, деньги нужны, чтобы воду питьевую купить.
Уринотерапия полезнее.

Гость||

Ну, тогда просто предупредишь врачей, что мочу пить будешь, чтобы капали больше.

Гость||

Гость писал(a):

Ну, тогда просто предупредишь врачей, что мочу пить будешь, чтобы капали больше.
Это безопаснее, чем ихняя вада.

Гость||

А как без денег? Вы что надеетесь по ОМС лечиться?

Гость||

И кот не забудьте для карточки, а то как же вас обслужат без кота?

Гость||

200 тысяч наверное мало ,которые.выделяются на лечение одного больного . И что бы лечение завершилось успешно нужно вливание личных денежных средств.

Гость||

Если упадет статистика по ковид, то и зарплата вернется у медиков в прежнее русло. А к хорошему мы привыкаем быстро.

Имя: Гость
Комментарий:

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