Пензенцам рассказали о вещах, необходимых при госпитализации

07.06.2020 | 11:12

В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко напомнили, какие вещи необходимо взять с собой при госпитализации. Информация появилась на странице медучреждения в социальной сети Instagram.

В первую очередь пациенту необходимо положить в сумку паспорт, страховой полис и СНИЛС. С себя следует снять все ценные вещи и бижутерию: кольца, серьги, цепочку, браслеты, пирсинг.

Также медики порекомендовали взять в больницу минимальную денежную сумму или банковскую карту. Если госпитализируют пожилого горожанина, то родным нужно дать ему с собой простой кнопочный телефон.

Кроме того, в сумку посоветовали положить тапочки, нижнее белье, гигиенические принадлежности, зарядку и бутылку с водой.

«Желаем вам быть здоровыми и соблюдать режим самосохранения, чтобы все скорее могли вернуться к прежней жизни, выиграв войну с инфекцией», - добавили в заключение сотрудники областной больницы.

В настоящее время в лечебное учреждение госпитализируют пациентов с тяжелыми формами коронавируса и пневмонии. По данным на воскресенье, 31 мая, из 546 больных 50 находились в реанимации, 41 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, 243 дополнительно обеспечивались кислородом.

7 июня стало известно, что в регионе зафиксировали 98 случаев заражения коронавирусом. Общее число подхвативших инфекцию приблизилось к 3 000 и стало равняться 2 943.