В больнице им. Бурденко рассказали о пациентах в реанимации и на ИВЛ

01.06.2020 | 09:01

На лечении в Пензенской областной больнице имени Бурденко, которая в настоящее время оказывает помощь больным с коронавирусной инфекцией и пневмонией, находятся 546 пациентов.

Об этом представители медицинского учреждения сообщили на его официальной странице в Instagram в воскресенье, 31 мая.

«31 мая - последний день ВЕСНЫ-2020, которую все мы запомним на всю жизнь!» - констатировали представители больницы.

Из 546 ее пациентов 50 находятся в реанимации, 41 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, 243 дополнительно обеспечивают кислородом.

«Наши врачи и медицинские сестры мужественно, в тяжелейших условиях работы в спецзащите, борются на жизнь и здоровье каждого пациента.

Поддержим всех наших коллег и пожелаем всем крепкого здоровья, а болящим - исцеления! Берегите себя и близких! Сохраняйте дистанцию и избегайте контактов с посторонними людьми!» - призвали пензенцев медики.