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Общество

В больнице им. Бурденко рассказали о пациентах в реанимации и на ИВЛ

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На лечении в Пензенской областной больнице имени Бурденко, которая в настоящее время оказывает помощь больным с коронавирусной инфекцией и пневмонией, находятся 546 пациентов.

Об этом представители медицинского учреждения сообщили на его официальной странице в Instagram в воскресенье, 31 мая.

«31 мая - последний день ВЕСНЫ-2020, которую все мы запомним на всю жизнь!» - констатировали представители больницы.

Из 546 ее пациентов 50 находятся в реанимации, 41 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, 243 дополнительно обеспечивают кислородом.

«Наши врачи и медицинские сестры мужественно, в тяжелейших условиях работы в спецзащите, борются на жизнь и здоровье каждого пациента.

Поддержим всех наших коллег и пожелаем всем крепкого здоровья, а болящим - исцеления! Берегите себя и близких! Сохраняйте дистанцию и избегайте контактов с посторонними людьми!» - призвали пензенцев медики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А причём тут пневмония?

У нас режим ХЗ по короне, не надо нам про пневмонии втирать.

Давайте ещё про покусанных клещами писать до кучи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сохраняйте дистанцию и избегайте контактов с посторонними
А ещё при выходе из квартиры обязательно будьте в масках и перчатках. И дети тоже. Лестничный марш, поручни, лифт крайне опасны. Очень много легкомысленных нигилистов изображают из себя героев. На их совести, что мы до сих пор в карантинном режиме, а старики- вообще под домашним арестом. Из общего числа заразившихся большинство молодёжь и дети. Всем здоровья. Берегите свою жизнь, она у каждого единственная. Потерять легко, вернуть - не возможно.

Гость||

Те, кто боится "вируса" - зачем вы из дома выходите?

Запритесь в туалете и там сидите.

Не указывайте нормальным людям, как им жить

Гость||

У нас карантинный режим? Может уже режим ЧП?

Пока я вижу режим ХЗ

Имя: Гость
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