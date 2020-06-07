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Общество

Из медучреждений области за сутки выписали более 20 пациентов

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В воскресенье, 7 июня, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 27. Всего с начала эпидемии выздоровело 2 433 человек.

6 июня из медучреждений выписали 52 человека. 5-го числа в региональном оперштабе рассказали о 96 выздоровевших пациентах, поборовших опасный вирус.

На данный момент в регионе выявили 2 943 заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост новых пациентов за сутки – 98. Скончалось 26 человек: 17 мужчин и 9 женщин.

7 июня губернатор Иван Белозерцев отметил, что «по коронавирусу регион стоит на плато» и призвал жителей к ответственному поведению: ношению масок, соблюдению социальной дистанции.

1 июня Пензенская область вышла на первый этап смягчения ограничений. Однако по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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