Иван Белозерцев: По коронавирусу регион стоит на плато

07.06.2020 | 15:09

В воскресенье, 7 июня, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев еще раз напомнил жителям региона о необходимости носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

На своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram он разместил ролик о мерах предосторожности, которых нужно придерживаться, чтобы не заразиться.

«Пензенская область находится на 1-м этапе смягчения ограничений в режиме повышенной готовности. По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого без исключения зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап», - написал Иван Белозерцев.

Плато по заболеваемости какой-либо инфекцией называют период, когда количество новых зараженных остается примерно одинаковым. За последние две недели в регионе зафиксировали 1 234 случая коронавируса. Ежедневно подтверждалось от 83 (3 июня) до 98 (7-го числа) диагнозов.

За минувшие две недели выздоровели 1 153 пензенца, скончались 11.

На первый этап смягчения ограничений Сурский край вышел 1 июня с разрешения Роспотребнадзора. С этого числа вернулись к работе дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы).

Жителям региона разрешили прогуливаться по двое и заниматься спортом на свежем воздухе.

1 июня губернатор в своем аккаунте в Twitter отметил, что для выхода на второй этап снятия ограничений необходим коэффициент заражений менее 0,8.

«Сейчас он составляет 0,98», - указал тогда Иван Белозерцев.