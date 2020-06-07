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Общество

Иван Белозерцев: По коронавирусу регион стоит на плато

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В воскресенье, 7 июня, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев еще раз напомнил жителям региона о необходимости носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

На своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram он разместил ролик о мерах предосторожности, которых нужно придерживаться, чтобы не заразиться.

«Пензенская область находится на 1-м этапе смягчения ограничений в режиме повышенной готовности. По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого без исключения зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап», - написал Иван Белозерцев.

Плато по заболеваемости какой-либо инфекцией называют период, когда количество новых зараженных остается примерно одинаковым. За последние две недели в регионе зафиксировали 1 234 случая коронавируса. Ежедневно подтверждалось от 83 (3 июня) до 98 (7-го числа) диагнозов.

За минувшие две недели выздоровели 1 153 пензенца, скончались 11.

На первый этап смягчения ограничений Сурский край вышел 1 июня с разрешения Роспотребнадзора. С этого числа вернулись к работе дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы).

Жителям региона разрешили прогуливаться по двое и заниматься спортом на свежем воздухе.

1 июня губернатор в своем аккаунте в Twitter отметил, что для выхода на второй этап снятия ограничений необходим коэффициент заражений менее 0,8.

«Сейчас он составляет 0,98», - указал тогда Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

Это чисто информационное плато. Что приказали, то и напластовали.

Гость||

Он по очередями в макдаке ориентируется, на американскую закусочную в сердце Пензы

Гость||

Как скажет так и будет.плато значит плато.

Гость||

А Никишин что говорит? Плато или не плато?

Гость||

Посмотрит пусть что владелица доктор зоо мельникова ленка по совместительству пассия Пашкова в Инстаграм выкладывает,как на наворованные Деньги под следствием живет в его доме в элитном посёлке в Москве

Гость||

На каком плато? Путорана?

Гость||

И что нам с этого "плато"? Люди продолжают заражаться, а значит, вирус не побежден. В странах Европы, кстати, уже ежедневно только 300-400 новых заражений, а в России под 9000 и не спадает.

Гость||

А Иван что врач?

Гость||

Может с 83 до 98, а не наоборот? Вы русский язык учили?

Гость||

0,98?

Сейчас составляет?

Кто сказал?

Роспотребнадзор?

Где официальные данные Роспотребнадзора, нет?

И не будет, потому что за это нужно отвечать !

Гость||

Правильно будет что приближается к плато

Гость||

К параду готовиться , али как ?

Гость||

15:25|

И что нам с этого "плато"? Люди продолжают заражаться, а значит, вирус не побежден. В странах Европы, кстати, уже ежедневно только 300-400 новых заражений, а в России под 9000 и не спадает.

---------

По 300 в Италии, Испании, но там страх загнал людей по домам, а наши считают себя бессмертными, " вируса нет", " все врут", " сатрапы губят малый бизнес", " мы все без улицы умрем" и прочее. А ещё полиция виновата...и никак ни мы, сами.

Гость||

Что творится у красных холмов?весь асфальт распендюрили.камни да рытвины.

Гость||

Кто в городе хозяин?

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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