Пензенцам сообщили, когда улицу М. Горького перекроют полностью

05.06.2020 | 17:20

В пятницу, 5 июня, с 22:00 в Пензе полностью прекратится движение на участке улицы Максима Горького между улицами Кирова и Володарского.

4 июня движение здесь перекрыли частично - на одной полосе по направлению от улицы Кирова. Это потребовалось в связи с обустройством наружного водопровода нового фонтана: транспорт мешал проведению работ.

«Но в процессе выяснилось, что на данном участке пролегает большое количество инженерных коммуникаций, в связи с чем провести работы бестраншейным способом не получится», - пояснили в мэрии.

Улица Максима Горького будет полностью закрыта для транспорта до 12:00 6 июня. Окончательно снять ограничение движения автомобилей планируется 8 июня в 21:00.