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Общество

Дорожное движение в обе стороны у фонтана возобновят 8 июня

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Пензенским автомобилистам придется испытать некоторые неудобства, связанные со строительством нового светомузыкального фонтана. Часть улицы Максима Горького перекрыли для транспорта. Соответствующие знаки появились на пересечении с улицей Кирова.

Планировалось, что проезд в сторону улицы Володарского закроется 4 июня с 8:00, однако и после обеда машины все еще продолжали движение.

Магистраль мешает прокладке внутренней системы водоснабжения. Пришлось на время внести изменения в схему, в объезд отправили и общественный транспорт. Рабочим нужно подключить подземные коммуникации. Без них фонтан - не фонтан.

Чаша гидротехнического сооружения почти готова.

«На прилегающей территории выполнены работы по устройству подпорных стенок и ведется подготовка основания под мощение территории гранитом. Общая площадь покрытия в рамках проекта - более 7 тысяч квадратных метров, из которых около 6 тысяч квадратных метров - мощение гранитом», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Планируется, что полностью обновленный фонтан и площадь вокруг него пензенцы увидят в конце лета. Что же касается коммуникаций под автомагистралью, то проложить их подрядная организация должна к вечеру понедельника. Тогда на перекрытом участке дороги возобновится движение в обе стороны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Без них фонтан - не фонтан.
Сквер на улице Пионерской без фонтана не сквер: ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Гость писал(a):

Сквер на улице Пионерской без фонтана не сквер: ссылка на PenzaInform.ru
Платная парковка у областной больници не парковка!

Гость||

Гость писал(a):

Платная парковка у областной больници не парковка!
Спасём фонтан в Пионерском сквере! А парковок в городе должно быть больше и все должны быть платными! Город - это комфортная среда для жизни а не гараж.

Гость||

где я буду купаться 2 августа?

Гость||

Гость писал(a):

Спасём фонтан в Пионерском сквере! А парковок в городе должно быть больше и все должны быть платными! Город - это комфортная среда для жизни а не гараж.
Закатаем фонтан на пионерской! У нас весь город в фонтанах, из под асфальта бьет то ту то там черз день! Город - это комфортная среда для жизни людей, а не лесопарковая зона для деревенщины!

Гость||

Гость писал(a):

Город - это комфортная среда для жизни людей, а не лесопарковая зона для деревенщины!
Город - это история про пешеходов и общественный транспорт. Автомобили убивают город и снижают уровень комфортной жизни.

Гость||

Если автомобилистам что-то не нравится пусть переезжают на село.

Имя: Гость
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