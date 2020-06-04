Дорожное движение в обе стороны у фонтана возобновят 8 июня

04.06.2020 | 18:12

Пензенским автомобилистам придется испытать некоторые неудобства, связанные со строительством нового светомузыкального фонтана. Часть улицы Максима Горького перекрыли для транспорта. Соответствующие знаки появились на пересечении с улицей Кирова.

Планировалось, что проезд в сторону улицы Володарского закроется 4 июня с 8:00, однако и после обеда машины все еще продолжали движение.

Магистраль мешает прокладке внутренней системы водоснабжения. Пришлось на время внести изменения в схему, в объезд отправили и общественный транспорт. Рабочим нужно подключить подземные коммуникации. Без них фонтан - не фонтан.

Чаша гидротехнического сооружения почти готова.

«На прилегающей территории выполнены работы по устройству подпорных стенок и ведется подготовка основания под мощение территории гранитом. Общая площадь покрытия в рамках проекта - более 7 тысяч квадратных метров, из которых около 6 тысяч квадратных метров - мощение гранитом», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Планируется, что полностью обновленный фонтан и площадь вокруг него пензенцы увидят в конце лета. Что же касается коммуникаций под автомагистралью, то проложить их подрядная организация должна к вечеру понедельника. Тогда на перекрытом участке дороги возобновится движение в обе стороны.