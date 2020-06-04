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Общество

Зареченцы выбрали общественное место для реконструкции в 2021 году

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В Заречном подведены итоги голосования за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проводилось в электронном виде с 25 по 31 мая. Всего в нем приняли участие 7 642 зареченца.

Наибольшее количество голосов - 56,2% - набрал центральный парк культуры и отдыха «Заречье».

На втором месте - 24,2% - парк Демакова. Около 17,2% зареченцев предпочли сквер около детского сада № 7, а 2,4% отдали голоса за площадку возле дома № 42а на проспекте Мира.

Общественная муниципальная комиссия зафиксировала выбор горожан в пользу реконструкции в 2021 году второй очереди ЦПКиО «Заречье».

«Планируется, в частности, провести ремонт пешеходных дорожек, установить освещение между входами в парк у здания администрации города и со стороны Дворца творчества детей и молодежи, обустроить входные группы, а также частично заменить ограждение», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации. До конца текущего года будет заключен контракт, а в следующем году работы начнутся, как только позволит погода.

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