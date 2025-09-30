На Земле началась самая сильная магнитная буря за 3 месяца

30.09.2025 | 10:03

Ученые зафиксировали резкое усиление геомагнитных колебаний. На Земле происходит самая сильная магнитная буря за 3 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в 9:50 вторника, 30 сентября.

Уровень бури оценивается как G3+ (всего выделяют 5 уровней интенсивности геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и т. д.).

События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня.

«По данным наблюдений, обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности. Импульсных ударов по планете при этом пока не было. Воздействие осуществляется за счет системного насыщения солнечного ветра плотной вспышечной плазмой, происходившего в ходе многочисленных событий последних нескольких суток», - рассказали в лаборатории.

Среди возможных последствий - влияние на энергетические системы, в том числе ложные срабатывания систем защиты; на космические аппараты, включая увеличение сноса аппарата с орбиты; на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ радиосвязи.