Зареченцы выберут территорию для благоустройства в 2021 году

25.05.2020 | 17:25

В понедельник, 25 мая, в Заречном стартовало голосование по выбору территории для благоустройства в 2021 году.

Горожанам предстоит выбрать между четырьмя объектами, ожидающими преображения, сообщает портал «Заречье сегодня». Речь идет о второй очереди реконструкции центрального парка города, сквере у детского сада № 7, территории на проспекте Мира, 42а, и парке Демакова.

Завершится голосование 31 мая.

В 2018 году зареченцы выбрали для благоустройства зону отдыха «Лесная». В 2019-м отдали предпочтение строительству велодорожки.

Прокладка велотрека стоила почти 9 млн рублей. Его протяженность - 5 километров и 800 метров. Трасса соединяет ПО «Старт» и 18-й микрорайон и проходит по периметру жилой зоны параллельно тротуару.