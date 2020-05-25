Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

Зареченцы выберут территорию для благоустройства в 2021 году

Печать

В понедельник, 25 мая, в Заречном стартовало голосование по выбору территории для благоустройства в 2021 году.

Горожанам предстоит выбрать между четырьмя объектами, ожидающими преображения, сообщает портал «Заречье сегодня». Речь идет о второй очереди реконструкции центрального парка города, сквере у детского сада № 7, территории на проспекте Мира, 42а, и парке Демакова.

Завершится голосование 31 мая.

В 2018 году зареченцы выбрали для благоустройства зону отдыха «Лесная». В 2019-м отдали предпочтение строительству велодорожки.

Прокладка велотрека стоила почти 9 млн рублей. Его протяженность - 5 километров и 800 метров. Трасса соединяет ПО «Старт» и 18-й микрорайон и проходит по периметру жилой зоны параллельно тротуару.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 25 мая, в Заречном стартовало голосование по выбору территории для благоустройства в 2021 году.
А Зареченцы прикололись и выбрали для благоустройства под парк отдыха бывшую 8 площадку.:)

Гость||

Где уже этот газо-электро сварщик?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте