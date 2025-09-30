1 октября в домах на нескольких улицах Пензы отключат свет

30.09.2025 | 10:22

Ресурсники анонсировали новые отключения электричества в Пензе. В среду, 1 октября, его не будет в домах по нескольким адресам.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58; ул. Вигель, 22, 30, 32, 36, уч. 16 и 27; ул. Застрожного, 21, 28, 30; ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, уч. 19; ул. Новоселов, 141, уч. 582 и 597; СНТ «Заря» (Заря), уч. 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574; ул. Юбилейная, уч. 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8; Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13; ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17; ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а; ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38; ул. Касаткина, 10; ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные); пр-д Транспортный, 3, 6, 11; пер. Транспортный, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20; ул. Кулакова, 10; ул. Новый Кавказ, 4.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Мира, 46, 48.

С 9:00 до 16:30:

- СНТ «Искра», уч. 308, 314, 318, 320, 322, 332, 335, 342, 344, 357.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Д. Бедного, 20а; 2-й пр-д Д. Бедного, 21; ул. Казанская, 1Б, 1в, 1д, 2, 2а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10-30 (четные), 34а; 2-й Казанский пр-д, 3, 12; ул. Ново-Казанская, 1д, 3, 5, 7, 9, 13-25 (нечетные), 16, 29, 39, 41; ул. Перовской, 2, 2а, 2Б; ул. Рязанская, 13; СНТ «Дубрава», уч. 577, 579-581, 583, 589, 592-594, 596-600, 603-608, 642, 644, 645, 745, 796.

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях.