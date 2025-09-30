В октябре в мэрии 5 раз проведут прием бойцов СВО и членов их семей

30.09.2025 | 09:33

Администрация Пензы опубликовала график приема участников специальной военной операции и членов их семей на октябрь.

Как обычно, он будет проводиться еженедельно по четвергам в 15:00 - 2, 9, 16, 23 и 30 октября. Посетителей ждут в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129.

Предварительная запись ведется по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов СВО и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.