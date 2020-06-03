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Общество

В региональном минобре рассказали, когда заработают детские лагеря

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Во вторник, 2 июня, министр образования Пензенской области Александр Воронков на своей странице в соцсети Instagram рассказал, на каком этапе снятия ограничений станет возможным старт первой смены в летних оздоровительных лагерях.

«Сегодня с коллегами из Роспотребнадзора и минздрава на совещании в режиме ВКС с участием министра просвещения Сергея Кравцова обсудили вопросы организации летнего отдыха детей. Рекомендовано начать летнюю кампанию с 1 июля и с соблюдением всех норм, обнародованных Роспотребнадзором», - написал глава регионального минобра.

Он добавил, что работа детских лагерей возможна лишь на третьем этапе снятия ограничений. В данный момент область вышла лишь на первый.

Ранее губернатор Иван Белозерцев сообщил, что для выхода на второй этап необходимо, чтобы коэффициент количества заражений был меньше 0,8. Сейчас, по словам главы области, он равен 0,98.

1 июня стало известно, что пока начать первую смену могут лишь четыре оздоровительных лагеря: «Сосновый бор», «Солнечная долина», «Белка» и «Заря». Перед остальными объектами поставили задачу завершить подготовку до 15-го числа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ну куда вы все торопитесь?вроде взрослые люди

Гость||

Гость писал(a):

вроде взрослые люди
Среди них попадаются даже одинокие мамы с двумя детьми. А у вас, по всей видимости, их нет. Раз вы так спокойны и никуда не торопитесь.

Имя: Гость
Комментарий:

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