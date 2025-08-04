Лагерь «Белка»: историю с отравлением детей опровергли

04.08.2025 | 08:53

В загородном лагере «Белка» нет детей с симптомами отравления, сообщили в областном минздраве и «Сельской здравнице» (учредитель лагеря. - Прим. ред.).

3 августа в соцсетях появилась информация, что жительнице Пензы 31 июля пришлось забрать из лагеря 10-летнего ребенка, так как у него появились температура, понос и рвота.

Якобы у его соседей по палате были аналогичные симптомы.

Официальный комментарий минздрава и «Сельской здравницы» от 4 августа таков: «По состоянию на 31 июля на территории ДОЦ «Белка» находились 402 человека. За период с 30 июля по настоящее время несовершеннолетних с симптомам или жалобами на тошноту, рвоту, понос в изоляторе не было. За медицинской помощью не обращались и домой с вышеописанными симптомами не выезжали. На данный момент в изоляторе детей нет».

Все сотрудники ДОЦ «Белка» имеют медицинские книжки. Работники столовой обследованы на рота-, норо- и энтеровирусные инфекции.

24 и 28 июня 2024 года отдыхавшие в лагере «Белка» дети пожаловались на плохое самочувствие. Всего к медикам обратился 31 ребенок, у них выявили признаки желудочно-кишечного расстройства, 14 ребят поместили в изолятор.

Расследование уголовного дела по факту массового заболевания детей завершили летом 2025-го. Обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил предъявили 56-летнему генеральному директору предприятия общественного питания. Дело направлено в суд.