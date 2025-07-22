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Из жизни

Пензячка отказалась от отдыха в Анапе и засудила отель

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Жительница Пензы засудила отель Анапы, по вине которого пропал ее отпуск. 23 ноября 2024 года женщина забронировала номер на сайте и заплатила 169 320 рублей за размещение, отдых и оздоровление. Отпуск горожанка планировала с 18 по 26 августа 2025-го.

Однако в силу обстоятельств женщина решила воспользоваться указанным в договоре правом отменить бронь и отказаться от услуг. Об этом она письменно уведомила отель 26 декабря, попросив вернуть ей деньги.

По договору возврат предполагался в течение 45 дней с момента уведомления об отказе. Однако пензячка так и не дождалась перевода.

За 3 дня до окончания срока, 7 марта 2025-го, горожанка отправила отелю по электронной почте досудебную претензию с требованием вернуть средства. 14 марта пришел ответ, что деньги перечислят в ближайшее время.

Но шло время, уплаченную сумму отель не возвращал, женщина звонила и писала в отдел бронирования, однако ответа о конкретной дате перевода ей не давали.

Суду пензячка рассказала, что ответчик нарушил условия договора, а также ее права. Из-за нехватки денег она не смогла забронировать другой отель, пришлось отменить семейный отпуск, а фоне постоянного напряжения ухудшилось здоровье. Моральный вред женщина оценила в 10 000 рублей.

Помимо этой компенсации, она попросила взыскать всю сумму оплаченной брони, пени в размере 7 208 рублей, штраф за отказ добровольно удовлетворить просьбу потребителя - 50% присужденных средств.

Представитель ответчика на заседание не явился.

«23 мая 2025 года денежные средства были возвращены истцу, что подтверждается справкой по операции», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Иск пензячки удовлетворили частично. С отеля взыскали проценты за пользование чужими денежными средствами (7 208 рублей), обязали компенсировать моральный вред (3 000 рублей) и уплатить штраф (86 160 рублей).

Решение суда в силу еще не вступило и может быть обжаловано.

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Источник — фото pxhere.com
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