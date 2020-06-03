В Пензенской области снова выявили более 80 случаев заражения

03.06.2020 | 10:35

В среду, 3 июня, стало известно, что за последние сутки в Пензенской области зарегистрировали еще 83 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с момента регистрации в регионе первого заболевшего общее количество инфицированных составило 2 585.

Накануне из медучреждений выписали 82 жителя региона. Всего с начала эпидемии поправились 2 048 пациентов, однако лечебные учреждения по-прежнему переполнены. Много пациентов с внебольничной пневмонией, около 100 пензенцев пребывает в отделениях реанимации, почти половина - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

22 человека умерли, это 16 мужчин и 6 женщин. Информация о двух последних летальных исходах появилась 2 июня: ушли из жизни 52-летний житель области и 70-летняя пенсионерка. Причина смерти - коронавирусная пневмония.