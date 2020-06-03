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Общество

В Пензенской области снова выявили более 80 случаев заражения

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В среду, 3 июня, стало известно, что за последние сутки в Пензенской области зарегистрировали еще 83 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с момента регистрации в регионе первого заболевшего общее количество инфицированных составило 2 585.

Накануне из медучреждений выписали 82 жителя региона. Всего с начала эпидемии поправились 2 048 пациентов, однако лечебные учреждения по-прежнему переполнены. Много пациентов с внебольничной пневмонией, около 100 пензенцев пребывает в отделениях реанимации, почти половина - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

22 человека умерли, это 16 мужчин и 6 женщин. Информация о двух последних летальных исходах появилась 2 июня: ушли из жизни 52-летний житель области и 70-летняя пенсионерка. Причина смерти - коронавирусная пневмония.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

самый главный вопрос: насколько он в действительности опасен? Если предположить то, что нам изначально говорили, а именно: вирус очень заразен, передаётся воздушно-капельным путём, через поверхности и прочее, то с учетом того, что куча народу ездит в маршрутках и автобусах бок о бок, стоит в очередях в магазинах и прочее, у нас должна быть действительно эпидемия, а не 2,5 тысячи заболевших на всю область. Тогда напрашивается другой вывод - да вирус заразен, но для 95 процентов населения не представляет опасности, поскольку эти 95 процентов болеют бессимптомно или с симптомами ОРВИ. Я склоняюсь ко второму варианту. Тогда возникает вопрос: зачем весь этот цирк на 2 месяца незаконных мер, противоречащих Конституции?

Гость||

Носы скоро у кое-кого все-таки вырастут

Гость||

Что за дурачок пописывает коментарии?

Гость||

Это никогда не закончится наверное уже

Гость||

10.40, ну, ты филосаф!

Гость||

Меры по борьбе с вирусом в России: затянуть гайки и положить болт.

Гость||

— Рабинович, вы заболели и до сих пор не вызвали врача! Как вы это объясните?

— Во-первых, я не хочу портить статистику…

— А во-вторых?

— А во-вторых, я не уверен, что у меня коронавирус, но таки уверен, что на карантине в районной больнице я сдохну…

Гость||

Это не показатель сегодняшнего дня!

Тесты, возможно, были взяты неделю, а то и 2 недели назад!

Гораздо информативнее будет информация о кол-ве госпитализированных с пневмонией и подозрением на Ковид на вчерашнее число, чтобы проследить динамику.

Но в любом случае, ничего хорошего нет.

Всем здоровья!

Гость||

Ну странно же: рост больных стремительно растет, а мы вышли на первый этап ослабления ограничений! Где логика?!

Гость||

Скорее всего тесты делают опреленное количество. А так как они приходят недели через 2,люли уже лечатся. Одинаковый рост каждый день больше никак не объяснить. Тем более Ваня так и говорил.

Гость||

В Москве идут на снижение, тесты каждый желающий сделать может.Вот здесь видна работа с эпидемией, а в Пензе одни смерти.

Гость||

Гость писал(a):

Ну странно же: рост больных стремительно растет, а мы вышли на первый этап ослабления ограничений! Где логика?!
Да нет никакой логики! Просто Москва стала ослаблять ограничения, ну и мы туда же... Да и бизнес не дремлет, "продавили" власти.

Ну и вроде как снижение началось... Было 88,85, сегодня 83..

Гость||

10.51.

Логики, вы правы, никакой нет!

Это -чисто политическое решение!

Врачи заявляют :"Обстановка очень серьёзная ",а мы меры смягчаем, так и топчемся на этом плато.

И это, скорее всего, даже не Иван решил, дана установка на позитив, а там как фишка сложится

Гость||

Гость писал(a):

В Москве идут на снижение, тесты каждый желающий сделать может.Вот здесь видна работа с эпидемией, а в Пензе одни смерти.
где вы видите эпидемию? Эпидемией считается 5 % заболевших от численности населения. У нас 2,5 тысячи. Умерших за 2,5 месяца так называемой "эпидемии" - 22 человека. Включите мозги уже

Гость||

Согласна, где логика? 1,7,14 заболеаших было, когда всех по домам посадили, подъездам людей закрывали, патрули охраняли полицейские. В данный момент огромный прирост заболевших, ограничения снимаются. Может к лучшему конечно, лечить умеют, выписывают выздоровевших тоже много. Значит не такая и зараза этот вирус.

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Имя: Гость
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