В Пензенской области снова выявили более 80 случаев заражения

В среду, 3 июня, стало известно, что за последние сутки в Пензенской области зарегистрировали еще 83 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
На эту дату с момента регистрации в регионе первого заболевшего общее количество инфицированных составило 2 585.
Накануне из медучреждений выписали 82 жителя региона. Всего с начала эпидемии поправились 2 048 пациентов, однако лечебные учреждения по-прежнему переполнены. Много пациентов с внебольничной пневмонией, около 100 пензенцев пребывает в отделениях реанимации, почти половина - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
22 человека умерли, это 16 мужчин и 6 женщин. Информация о двух последних летальных исходах появилась 2 июня: ушли из жизни 52-летний житель области и 70-летняя пенсионерка. Причина смерти - коронавирусная пневмония.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
самый главный вопрос: насколько он в действительности опасен? Если предположить то, что нам изначально говорили, а именно: вирус очень заразен, передаётся воздушно-капельным путём, через поверхности и прочее, то с учетом того, что куча народу ездит в маршрутках и автобусах бок о бок, стоит в очередях в магазинах и прочее, у нас должна быть действительно эпидемия, а не 2,5 тысячи заболевших на всю область. Тогда напрашивается другой вывод - да вирус заразен, но для 95 процентов населения не представляет опасности, поскольку эти 95 процентов болеют бессимптомно или с симптомами ОРВИ. Я склоняюсь ко второму варианту. Тогда возникает вопрос: зачем весь этот цирк на 2 месяца незаконных мер, противоречащих Конституции?