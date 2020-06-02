В Пензенской области от коронавируса скончались еще два человека

02.06.2020 | 20:25

Во вторник, 2 июня, стало известно о кончине двух человек, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По ее словам, из жизни ушли женщина 1950 года рождения и мужчина 1968-го.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила Черемушкина.

У женщины также был ряд сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца. Мужчина страдал атрофическим гастритом.

Таким образом, число смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19 в Пензенской области достигло 22.