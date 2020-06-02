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Общество

В Пензенской области от коронавируса скончались еще два человека

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Во вторник, 2 июня, стало известно о кончине двух человек, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По ее словам, из жизни ушли женщина 1950 года рождения и мужчина 1968-го.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - уточнила Черемушкина.

У женщины также был ряд сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца. Мужчина страдал атрофическим гастритом.

Таким образом, число смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19 в Пензенской области достигло 22.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему в соседних областях при большем количестве заболевших 7-8 умерших? А в Пензе уже несколько десятков.

Гость||

Да, что-то "круто" у нас...

Гость||

Умышленно умерщвляют?

Имя: Гость
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