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Общество

В одном из районов подтвердилось сразу 20 случаев заражения

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В среду, 3 июня, оперативный штаб Пензенской области обнародовал географию новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

Из 83 зараженных, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 35 - жители Пензы, 20 - Пензенского района, 8 - Бессоновского, по 2 - Городищенского, Колышлейского, Нижнеломовского, Земетчинского и Шемышейского, по 1 - Башмаковского, Никольского, Кузнецкого, Бековского, Вадинского, Каменского, Спасского, Лопатинского и Мокшанского.

Кроме того, один из заболевших является жителем Ульяновской области.

По информации, опубликованной оперштабом накануне, больше всего заразившихся было выявлено в Пензе, Заречном, Бессоновском и Башмаковском районах.

За все время пандемии в регионе COVID-19 подхватили 2 585 человек, 2 048 выздоровели, 22 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Город Луноход?

Гость||

А что-же ещё. Как-то на днях заехал. Детские площадки полны народу с детьми, без всяких масок. Абсолютно никакой социальной дистанции. Такое ощущение, что про короновирус местное население не в курсе.

Гость||

Что же вы врете,в Каменке очень много зараженных,каждый день по 10-20 человек,все ходят без масок,что же вы делаете люди,сколько уже знакомых,соседей лежат с пневмонией и Каменке только один показан!!!!!!!!

Имя: Гость
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