В одном из районов подтвердилось сразу 20 случаев заражения

03.06.2020 | 12:53

В среду, 3 июня, оперативный штаб Пензенской области обнародовал географию новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

Из 83 зараженных, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 35 - жители Пензы, 20 - Пензенского района, 8 - Бессоновского, по 2 - Городищенского, Колышлейского, Нижнеломовского, Земетчинского и Шемышейского, по 1 - Башмаковского, Никольского, Кузнецкого, Бековского, Вадинского, Каменского, Спасского, Лопатинского и Мокшанского.

Кроме того, один из заболевших является жителем Ульяновской области.

По информации, опубликованной оперштабом накануне, больше всего заразившихся было выявлено в Пензе, Заречном, Бессоновском и Башмаковском районах.

За все время пандемии в регионе COVID-19 подхватили 2 585 человек, 2 048 выздоровели, 22 умерли.