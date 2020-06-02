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Общество

Обновлена карта заражения коронавирусом жителей области

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По данным регионального оперативного штаба на вторник, 2 июня, новые случаи коронавируса подтвердились в Пензе, Заречном, Кузнецке и 14 районах области.

Из 85 зараженных, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 20 - жители Пензы, 17 - Заречного, 12 - Бессоновского района, 11 - Башмаковского, 6 - Пензенского, 4 - Каменского, по 2 - Шемышейского, Сосновоборского, Городищенского районов и Кузнецка, по 1 - Спасского, Земетчинкого, Сердобского, Пачелмского, Малосердобинского, Белинского и Нижнеломовского районов.

За все время пандемии в регионе COVID-19 подхватили 2 502 человека, 1 966 выздоровели, 20 умерли.

О смерти 20-го человека стало известно накануне: скончалась 51-летняя женщина. «Причина - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Москва резко пошла вниз а мы все 90-80 странно как ТО

Гость||

Потому что в Москве раньше началось, а потом уж нам навезли.

Гость||

В регионах всё позже на 2-3 недели. Потому что инфекция пошла из Москвы.

Гость||

В Москве меры принимают, а у нас мэры бани открывают!

И тестов там делают на порядок больше, при этом заметное снижение, если у нас массово тестировать, не думаю, что цифры будут утешительные.

Не болейте!

Гость||

Что то ужасно не позитивные показатели о заболевших...в Москве всё заканчивается, а Пенза, как всегда по всем вопросам в хвосте...люди устали ждать окончания самоизоляции...меняйте в Пензе руководство Минздрава...плохо работает его команда, если до сих пор такие плохие показатели по выздоровевшим...

Гость||

Все эти цифры туфта

Гость||

Правильно сказали,в Москве все началось и развозить начали по регионам..там и народу больше,потому и разница .не ровняйте все к Москве..глупое сравнение.

Гость||

И цифрам меньше верьте,которые пишут..лично проверите и пересчитаете,тогда и говорите,что правда ,а что нет

Имя: Гость
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