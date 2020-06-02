Обновлена карта заражения коронавирусом жителей области

02.06.2020 | 13:18

По данным регионального оперативного штаба на вторник, 2 июня, новые случаи коронавируса подтвердились в Пензе, Заречном, Кузнецке и 14 районах области.

Из 85 зараженных, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 20 - жители Пензы, 17 - Заречного, 12 - Бессоновского района, 11 - Башмаковского, 6 - Пензенского, 4 - Каменского, по 2 - Шемышейского, Сосновоборского, Городищенского районов и Кузнецка, по 1 - Спасского, Земетчинкого, Сердобского, Пачелмского, Малосердобинского, Белинского и Нижнеломовского районов.

За все время пандемии в регионе COVID-19 подхватили 2 502 человека, 1 966 выздоровели, 20 умерли.

О смерти 20-го человека стало известно накануне: скончалась 51-летняя женщина. «Причина - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале.