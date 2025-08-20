Общество

Пензенцы съели более 102 тонн азиатских блюд

В августе жители Пензенской области продемонстрировали большой интерес к экзотическим блюдам Востока. Согласно данным торговой сети «Караван», люди купили более 102 тонн азиатской еды за неполный месяц.

Всего в меню было представлено 19 блюд, фаворитами покупателей стали:

- удон и тяхон с разнообразными начинками;

- рис с кальмарами и острым сладким соусом;

- суп том-ям;

- лапша вок с морепродуктами.

Покупатели брали порции весом около 300 грамм. Аналитики подсчитали, что почти каждый взрослый пензенец, пришедший в «Караван», успел попробовать хотя бы одну из представленных позиций, выбрав именно блюда Азии для утоления голода.

«Пензенцы любят гастрономические новинки и с удовольствием вносят разнообразие в ежедневное меню. Мы старались создать атмосферу азиатского гостеприимства и угодить нашим землякам, сохраняя при этом аутентичность блюд», - рассказала шеф-повар сети «Караван» Екатерина Проворнова.

Заказать новинки можно через сервис «Торнадо».

Екатерина Проворнова добавила, что эксперименты с кухнями мира стали традицией для пензенской сети: новые позиции в меню появляются каждый месяц. В гастрономическом плане пензенцы оказались энтузиастами, открытыми всему необычному.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

