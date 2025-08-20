Общество

В Госдуме предложили сажать «черных вдов» на 10 лет

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отдельную уголовную ответственность для «черных вдов».

В среду, 20 августа, документ был направлен на отзыв в Правительство и Верховный Суд РФ, сообщает «Парламентская газета».

Авторы предлагают ввести отдельную ответственность за заключение фиктивных браков с целью получения государственных выплат, включая пособия для семей участников СВО.

Правоохранительные органы в регионах все чаще фиксируют схемы, где цель злоумышленниц - выплаты за ранение или гибель бойца. Так, в одном из военных госпиталей России медсестра сделала состояние на смерти участников специальной военной операции. Женщина 5 раз вышла замуж за тяжелораненых пациентов и получила выплаты.

Сейчас при выявлении подобных преступлений возбуждаются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), то есть без привязки к определенным целям.

«Законопроект конкретизирует состав мошенничества, цель которого - получение пособий и льгот, и подразумевает широкий спектр наказаний вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», - уточняет «Парламентская газета».

Ранее депутат Госдумы Нина Останина выразила мнение, что бороться с «черными вдовами» путем законодательного регулирования невозможно, а противопоставить такому явлению можно только общественное порицание.

