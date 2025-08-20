В кузнецком бизнес-инкубаторе нарушался закон

В Кузнецке в бизнес-инкубаторе на улице Белинского нарушалось законодательство.
Прокурорская проверка установила, что в здании не хватало огнетушителей, категорирование некоторых помещений по взрывопожарной и пожарной опасности не проводилось, одно из производственных помещений не было выделено в самостоятельный пожарный отсек. Имелись и другие недостатки.
Надзорный орган внес представление руководителю бизнес-инкубатора, однако нарушения полностью не устранили.
После этого был подан иск в суд, который удовлетворили.
В итоге ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» обязали ликвидировать все недочеты, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
