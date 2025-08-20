В кузнецком бизнес-инкубаторе нарушался закон

20.08.2025 | 14:51

В Кузнецке в бизнес-инкубаторе на улице Белинского нарушалось законодательство.

Прокурорская проверка установила, что в здании не хватало огнетушителей, категорирование некоторых помещений по взрывопожарной и пожарной опасности не проводилось, одно из производственных помещений не было выделено в самостоятельный пожарный отсек. Имелись и другие недостатки.

Надзорный орган внес представление руководителю бизнес-инкубатора, однако нарушения полностью не устранили.

После этого был подан иск в суд, который удовлетворили.

В итоге ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» обязали ликвидировать все недочеты, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.