Ремонт школы в селе Норовка выходит на финишную прямую

Капитальный ремонт в школе с. Норовка Нижнеломовского района выходит на финишную прямую, сообщили в областном министерстве образования в среду, 20 августа.

Второй этаж полностью готов к эксплуатации, сейчас там расставляют мебель.

На первом идут отделочные работы, в том числе в пищеблоке. Отремонтированы учебные кабинеты (осталось лишь оборудовать их инвентарем) и коридор.

«Продолжается утепление фасада здания. Организован регулярный вывоз строительного мусора. На объекте задействовано от 15 до 20 специалистов», - уточнили в минобре.

Работы в школе, построенной в 1969 году, начались 20 марта. Дети из Норовки - 218 человек - ездили учиться в соседнее село.

Капремонт должен быть завершен к 1 сентября.

«Несмотря на то что в проект не был включен спортивный зал, принято решение провести и здесь косметический ремонт, чтобы школа полностью была готова к новому учебному году», - сообщил ранее министр образования Алексей Фомин.

Источник — фото минобра
