Родители детей-инвалидов получили более 8 000 дополнительных выходных

20.08.2025 | 18:46

В 2025 году в Пензенской области родителям детей-инвалидов оплатили 8 832 дополнительных выходных дня. 368 человек в общей сложности получили более 38,5 млн рублей.

Право на такую меру поддержки, помимо родителей, имеют официальные опекуны и попечители. Им положено по 4 оплачиваемых дня в месяц, которые они могут самостоятельно распределять по своему графику или копить, чтобы суммарно использовать до 24 дней.

«При этом важно учитывать, что перенос неиспользованных дней на следующий год невозможен», - подчеркнули в отделении СФР по Пензенской области.

Дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка. Затраты организации-нанимателя затем компенсируются Соцфондом.

Для оформления дополнительного выходного нужно обратиться к работодателю с заявлением; справкой, подтверждающей наличие инвалидности у ребенка; свидетельством о рождении или документом, удостоверяющим установление опеки или попечительства; справкой с места работы другого родителя об отсутствии использования аналогичных выходных в данный период.

«Важно отметить, что данный вид ухода доступен одному из членов семьи вне зависимости от занятости другого родителя. К примеру, если мать ребенка временно безработна или пребывает в декретном отпуске, отец сможет претендовать на положенные ему четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня.

Однако следует помнить, что данная льгота не распространяется на случаи нахождения родителя в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске без содержания или отпуске по уходу за малышом младше трехлетнего возраста», - уточнили в СФР.