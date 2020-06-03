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Общество

84 пензенца покинули больницы после коронавируса

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По данным на вечер среды, 3 июня, в Пензенской области от новой коронавирусной инфекции излечились более 2100 человек. Свежую статистику по выздоровевшим опубликовала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 84 человека. Всего выздоровевших 2132», - написала она в своем телеграм-канале.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 2585 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 83. В числе новых зараженных трое детей.

За время пандемии умерли 24 человека с коронавирусом - это 17 мужчин и 7 женщин. Информация о двух последних летальных исходах также появилась 3 июня. Скончались мужчина 1956 года рождения и женщина 1970-го. Накануне ушли из жизни 52-летний житель области и 70-летняя пенсионерка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Самое главное чтобы действительно выздоровели.

Имя: Гость
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