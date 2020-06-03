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Общество

В Пензенской области коронавирусная инфекция унесла еще две жизни

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В Пензенской области скончались еще два человека с коронавирусом. Об этом стало известно вечером в среду, 3 июня.

Как сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, умершие - мужчина 1956 года рождения и женщина 1970-го. В обоих случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Женщина также страдала от ожирения III степени и артериальной гипертензии. У мужчины сопутствующих заболеваний не было.

Таким образом, за время пандемии ушли из жизни 24 человека с коронавирусом - это 17 мужчин и 7 женщин. Накануне стало известно о смерти 52-летнего жителя области и 70-летней пенсионерки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот вам и состояние нашего здравоохранения. Наглядный показатель.

Гость||

Так и будут по два человека теперь каждый день умирать?... Что же такое творится?...

Гость||

Что же такое?...

————

Ничего особенного, люди умирают каждый день

Гость||

Каждый день плюс 2?

Гость||

Гость писал(a):

Вот вам и состояние нашего здравоохранения. Наглядный показатель.
Доступное и достойное.

Гость||

Каждый месяц умирает 1500человек в области...

Гость||

Позор пензенской медицине !

Гость||

Это ужасно!!! Страшно тут жить

Гость||

Это ужас. Страшно жить в этом городе

Гость||

Умирают не только у нас

Гость||

Страшно жить в этом мире . а не в нашем городе

Гость||

Это ужасно!!! Страшно тут жить

————

Ну так не живите, в чем проблема? Умирают каждый день, везде, от разных болячек

Гость||

Да уж. До Италии недалеко

Имя: Гость
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