В Пензенской области коронавирусная инфекция унесла еще две жизни

03.06.2020 | 20:31

В Пензенской области скончались еще два человека с коронавирусом. Об этом стало известно вечером в среду, 3 июня.

Как сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, умершие - мужчина 1956 года рождения и женщина 1970-го. В обоих случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Женщина также страдала от ожирения III степени и артериальной гипертензии. У мужчины сопутствующих заболеваний не было.

Таким образом, за время пандемии ушли из жизни 24 человека с коронавирусом - это 17 мужчин и 7 женщин. Накануне стало известно о смерти 52-летнего жителя области и 70-летней пенсионерки.