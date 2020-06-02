Опубликован список организаций, которым разрешили работать

02.06.2020 | 12:28

Администрация Пензы уточнила список предприятий, которым с 1 июня разрешена работа. Это организации, деятельность которых связана с потребителями.

Ранее сообщалось, что в регионе начался первый этап снятия ограничений. Открываются дилерские центры, предприятия сферы услуг и промтоварные магазины с площадью торгового зала не более 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

В мэрии областного центра пояснили, что в перечень организаций, которым разрешена работа, входят косметические, СПА, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Также открываются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту оргтехники и бытовой техники, ателье. Кроме того, разрешено оказывать фотоуслуги. Откроют свои двери и пункты проката.

Рабочий процесс должен быть организован с соблюдением мер безопасности. В частности, сотрудники с высоким риском тяжелого заболевания должны оставаться на самоизоляции. При возможности следует использовать удаленный доступ или ввести посменную работу.

«Сотрудникам необходимо соблюдать масочный и дезинфекционный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 м)», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.