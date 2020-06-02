Опубликован список организаций, которым разрешили работать

Администрация Пензы уточнила список предприятий, которым с 1 июня разрешена работа. Это организации, деятельность которых связана с потребителями.
Ранее сообщалось, что в регионе начался первый этап снятия ограничений. Открываются дилерские центры, предприятия сферы услуг и промтоварные магазины с площадью торгового зала не более 400 кв. м и отдельным входом с улицы.
В мэрии областного центра пояснили, что в перечень организаций, которым разрешена работа, входят косметические, СПА, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.
Также открываются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту оргтехники и бытовой техники, ателье. Кроме того, разрешено оказывать фотоуслуги. Откроют свои двери и пункты проката.
Рабочий процесс должен быть организован с соблюдением мер безопасности. В частности, сотрудники с высоким риском тяжелого заболевания должны оставаться на самоизоляции. При возможности следует использовать удаленный доступ или ввести посменную работу.
«Сотрудникам необходимо соблюдать масочный и дезинфекционный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 м)», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Вот интересная картина: сауны, бани, СПА-салоны открываются,а например библиотеки закрыты. А что, там больше народу, чем в бане??? Логики нет.