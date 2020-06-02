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Общество

Опубликован список организаций, которым разрешили работать

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Администрация Пензы уточнила список предприятий, которым с 1 июня разрешена работа. Это организации, деятельность которых связана с потребителями.

Ранее сообщалось, что в регионе начался первый этап снятия ограничений. Открываются дилерские центры, предприятия сферы услуг и промтоварные магазины с площадью торгового зала не более 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

В мэрии областного центра пояснили, что в перечень организаций, которым разрешена работа, входят косметические, СПА, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Также открываются химчистки, прачечные, мастерские по ремонту оргтехники и бытовой техники, ателье. Кроме того, разрешено оказывать фотоуслуги. Откроют свои двери и пункты проката.

Рабочий процесс должен быть организован с соблюдением мер безопасности. В частности, сотрудники с высоким риском тяжелого заболевания должны оставаться на самоизоляции. При возможности следует использовать удаленный доступ или ввести посменную работу.

«Сотрудникам необходимо соблюдать масочный и дезинфекционный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 м)», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот интересная картина: сауны, бани, СПА-салоны открываются,а например библиотеки закрыты. А что, там больше народу, чем в бане??? Логики нет.

Гость||

Пипец!

В самый разгар пневмонии ВСЁ открывается!

В Москве, вон дураки, по нечетным-четным домам гулять ходят,а у нас бани открываются!

Думал пересидеть,был на карантине 2 недели, месяц, вижу-дурдом, никто ничего не соблюдает, пневмония прет, и власть безвольная, статистику придумывают.

Врачам терпения и мужества!

Все,нахрен из этого,когда-то родного города,назад в Москву!

Имя: Гость
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