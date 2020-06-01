Стало известно, что ускорит выход на второй этап снятия ограничений

01.06.2020 | 17:07

В понедельник, 1 июня, губернатор Иван Белозерцев написал на своей странице в Twitter, что необходимо для выхода на второй этап снятия ограничений, которые действуют в Пензенской области в связи с распространением коронавируса.

Возможность появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8. Сейчас он составляет 0,98.

«Ношение масок позволит быстрее достичь показателя», - отметил глава региона.

1 июня Иван Белозерцев подписал постановление о смягчении режима повышенной готовности. Теперь посетителей смогут принимать дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы).

Пензенцам разрешено заниматься спортом на улице, прогуливаться, соблюдая социальную дистанцию.

По данным на 1 июня, в регионе выявлено 2 417 случаев заражения коронавирусом, 1 855 человек выздоровели, 19 умерли.