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Общество

Стало известно, что ускорит выход на второй этап снятия ограничений

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В понедельник, 1 июня, губернатор Иван Белозерцев написал на своей странице в Twitter, что необходимо для выхода на второй этап снятия ограничений, которые действуют в Пензенской области в связи с распространением коронавируса.

Возможность появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8. Сейчас он составляет 0,98.

«Ношение масок позволит быстрее достичь показателя», - отметил глава региона.

1 июня Иван Белозерцев подписал постановление о смягчении режима повышенной готовности. Теперь посетителей смогут принимать дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы).

Пензенцам разрешено заниматься спортом на улице, прогуливаться, соблюдая социальную дистанцию.

По данным на 1 июня, в регионе выявлено 2 417 случаев заражения коронавирусом, 1 855 человек выздоровели, 19 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото twitter.com/belozercevia
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Гость||

Смешно

Гость||

Да уж

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ношение масок позволит быстрее достичь показателя», - отметил глава региона.
полюбому))))))))

Гость||

А что не льзя всё это было? Не знал. Спасибо за инфу

Гость||

Меньше знаешь, крепче спишь.

Гость||

Данные Пензенского росстата:

За 2019 год, в сравнении с 2018 годом, заболеваемость пневмонией в области снизилась на 18% с 475,9 до 391,0 на 100 000 населения,

зарегистрировано 6,3 тыс. случаев,

на 1,2 тыс. случаев меньше.

Т.е. с начала года прошло 5 мес., почти половина года - около 2 500 заболевших за 5 месяцев. Это по факту средняя ежегодная норма.

Вот и весь УЖАС вашей пандемии.

Гость||

Фактически на первый этап уже давно вышли,просто документально подвердили.

Гость||

Чтобы выйти на первый этап должно быть 50 % свободных больничных коек. А они забиты и котороя вдруг выросла 7.7 раза

Гость||

Открывайте быстрей Сэконд Хенды! Пойдём покупать импортную корону из Европы.

Гость||

Почему на ВСЕХ видео с губернатором, он БЕЗ МАСКИ?

Гость||

потому что дышать в маске трудно

Гость||

Про коечный фонд успешно забыли ...

.

Гость||

На улице тепло, можно там раскладушки поставить,а кислород натуральный, свежий воздух, на витамине д опять же экономия.

Гость||

ошейник себе одень собака.....

Гость||

без маски зато в пампирсах....

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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