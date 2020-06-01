В Пензенской области коронавирус подтвердили еще у 85 человек

01.06.2020 | 09:19

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось еще 85 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 2 417. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в понедельник, 1 июня.

Она напомнила, что за весь период пандемии выздоровели 1 855 человек, зарегистрировано 19 летальных исходов.

«Резкого улучшения не происходит?» - поинтересовался у нее губернатор Иван Белозерцев.

«Стабилизировались и находимся в таком состоянии», - ответила Оксана Чижова.

На протяжении нескольких дней в области продолжают фиксировать более 80 случаев заражения коронавирусом за сутки.