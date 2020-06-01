В Пензенской области коронавирус подтвердили еще у 85 человек

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось еще 85 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 2 417. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в понедельник, 1 июня.
Она напомнила, что за весь период пандемии выздоровели 1 855 человек, зарегистрировано 19 летальных исходов.
«Резкого улучшения не происходит?» - поинтересовался у нее губернатор Иван Белозерцев.
«Стабилизировались и находимся в таком состоянии», - ответила Оксана Чижова.
На протяжении нескольких дней в области продолжают фиксировать более 80 случаев заражения коронавирусом за сутки.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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