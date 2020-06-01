Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|11:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области коронавирус подтвердили еще у 85 человек

Печать

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось еще 85 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 2 417. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова на совещании в понедельник, 1 июня.

Она напомнила, что за весь период пандемии выздоровели 1 855 человек, зарегистрировано 19 летальных исходов.

«Резкого улучшения не происходит?» - поинтересовался у нее губернатор Иван Белозерцев.

«Стабилизировались и находимся в таком состоянии», - ответила Оксана Чижова.

На протяжении нескольких дней в области продолжают фиксировать более 80 случаев заражения коронавирусом за сутки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ваще пофиг.

Никто не верит в эту "статистику"

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.06.2020 09:33|

Ваще пофи

Пофигист чоли ?-пофигу больно.

Гость||

Тебе виднее

Гость||

Если "ваще пофиг" зачем заходить на этот сайт да еще писать дурацкий коммент?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.06.2020 09:44|

Если "ваще пофиг" зачем заходить на этот сайт да еще писать дурацкий коммент?

Им пофиг,пока их не коснется. Здоровья всем и скорейшего выздоровления,а врачам-большой РЕСПЕКТ,за их труд и внимание.

Гость||

Гость писал(a):

Если "ваще пофиг" зачем заходить на этот сайт да еще писать дурацкий коммент?

+++++

Гость||

Это крестики?

Православный?

Что там с мощами от вируса?

Гость||

Нет веры Минздрава.

Гость||

А статистику занижают, или завышают? Вот что непонятно.

А то судя по скорым с проблесковыми маячками вчера был какой то коллапс.

Гость||

Такая статистика потому что тест в поликлинике делают неделю. Вот это ужас.

Гость||

Гость писал(a):

ость|01.06.2020 09:55|

Нет веры Минздрав

Не верь,кто тебя заставляет,оставайся при своём мнении,но не афишируй.

Гость||

Так и вы своё мнение держите при себе.чего рот затыкаете?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.06.2020 10:09|

Так и вы своё мнение держите при себе.чего рот затыкаете?

Я никого не осуждаю,и вам не советую,тем более ГОС-СТРУКТУРЫ.

Гость||

У меня зять с Москвы с вахты приехал, температура там поднялась - его сразу домой отослали, 25-го мая, неотложка приезжала, прописали лекарства и взяли мазок на тест. Результат будет готов дней через 10. О как!

Гость||

А должны были дежурить остаться около него?Вот зятёк пусть сидит и не высовывается 14дней!

Прежде всего сам он должен соблюдать самоизоляцию!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте