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Общество

Стационар бессоновской больницы капитально отремонтируют

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В понедельник, 13 мая, стартовал электронный аукцион на капремонт стационара Бессоновской районной больницы на Центральной, 206.

Начальная (максимальная) цена контракта, который учреждение заключит с победителем торгов, - 25 млн 435 тысяч рублей, сообщается на портале госзакупок.

Капитальный ремонт предполагает устройство бетонных фундаментных плит, выравнивающих стяжек, утепление полов и стен, замену кровли, 100 окон, лестничных пролетов, укладку керамогранитной плитки и другие работы.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 мая, итоги аукциона подведут 23-го числа.

Ремонтные работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.

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