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Общество

В Пензе обновят гериатрический центр госпиталя для ветеранов войн

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В Пензе в областном госпитале для ветеранов войн на проспекте Победы, 122Б, отремонтируют гериатрический центр.

15 мая завершился электронный аукцион на определение подрядчика. Начальная закупочная цена составляла 8 млн 559 тыс. рублей. Победитель предложил сделать ремонт за 7 млн 232 тыс. рублей.

Специалистам предстоит оштукатурить и покрасить стены помещений, заменить электропроводку и светильники, сантехническое оборудование, водопроводные и канализационные трубы, радиаторы.

В апреле сообщалось, что в госпитале для ветеранов войн завершен текущий ремонт в отделениях для медицинской реабилитации: физиотерапевтическом и дневного стационара. Рабочие заменили двери, напольные покрытия, сантехнику, элементы освещения, керамическую плитку в помещениях с влажным режимом, покрасили стены.

Из регионального бюджета на работы выделяли более 12,5 млн рублей. В областном минздраве отметили, что сейчас существует большой запрос на медицинскую реабилитацию (в частности, для возвратившихся участников СВО).

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